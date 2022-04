Angajări TESA, pe bandă rulantă la Direcția Publică Motru

Direcția Publică Motru a înregistrat la finalul anului trecut o pierde de peste 700.000 de lei și alte sute de mii de lei debite către bugetul de stat și furnizori. Asta, după numai un an de zile de când conducerea acestei societăți a ajuns pe mâna liberalului Dan Matei, numit și susținut de către CL, AGA, CA. Toate acestea nu ar fi atât de dramatice daca lucrurile s-ar fi îndreptat în acest an, dar, din păcate, datoriile societății se măresc de la o lună la alta, angajații nu și-au primit mai multe drepturi salariale, societatea nu are un buget aprobat de doi ani de zile, acționariatul nu este completat dar, în schimb, se angajează personal TESA cu carnet galben de partid. În plus se numește CA-ul din cinci membrii dar si cenzori, pentru care, lunar, societatea trebuie sa achite, cel puțin, 20.000 de lei.

Astfel, în loc să se caute variante pentru reducerea cheltuielilor, pentru a relocat personalul de la un compartiment la altul, a angaja muncitori, aceiași conducere a DP Motru nu face decât să mulțumească ordinele de partid, pe modelul CEO, și să angajeze personal TESA, agravând astfel situația societății pe care într-un an și ceva a indreptat-o spre faliment.

Întreaga răspundere pentru acest dezastru revine CL, partea Dreptei unite, care a numit un membru PNL în AGA, care la rândul său a acceptat un CA format din cinci membri și nu din trei, trei cenzori de care nu este nevoie, oameni care, culmea, au numit director general aceiași persoana care într-un an de zile a adus un prejudiciu și mai multe pierderi acestei societăți. Acest prejudiciu nu se știe dacă va fi recuperat iar societatea redresată.

În acest context, angajații DP sunt revoltați și speriați deoarece situația nu este bună, va fi greu de redresat și nu înțeleg cum actualul director acceptă și face angajări de TESA, în timp ce muncitorii sunt plătiți cu minimul pe economie, nu fac față lucrărilor pentru localitate și doresc ca CL Motru să înlocuiască urgent actuala conducere.

Directorul actual se plange însă permanent că nu are bani, dorește mărire de tarife care împovărează locuitorii municipiului Motru doar pentru a putea plăti angajații TESA din ultimele zile dar și alte angajați pe care le pregătește în ultima perioadă.

De altfel consilierii locali responsabili au făcut o interpelare către conducerea DP Motru pentru a le prezenta situația economică și financiară la zi dar și toate angajările făcute în ultima perioadă.