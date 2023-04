Angajări și RMN performant la spitalul din Motru

Spitalul Municipal Motru face angajări în luna mai. Sunt vacante nu mai puțin de zece posturi de infirmiere și îngrijitor curățenie. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este data de 25 aprilie. În același timp, unitatea sanitară a scos la licitație contractul privind achiziția unui RMN performant care costă circa 10 milioane de lei.

Spitalul din Motru are nevoie de trei infirmiere la secția RMFB și la compartimentele ATI și Cronici. Posturile sunt pentru debutanți. Se cere doar diploma de bacalaureat. În plus este nevoie și de absolvirea unui curs de infirmiere.

Celelalte posturi sunt de îngrijitor curățenie la secțiile RMFB, Pediatrie, Medicină internă, la compartimentul Cronici, la Ambulatoriul integrat al spitalului și la Laboratorul de analize medicale. Nici în acest caz nu se cere vechime în muncă, la concurs putând participa persoanele care au absolvit măcar 10 clase.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul spitalului, termenul limită fiind 25 aprilie 2023, ora 15.00. Concursul are loc în perioada 8-16 mai, candidații având de trecut de proba scrisă, proba practică și interviu. Taxa de concurs este de 100 de lei și se achită la casieria spitalului.

„RMN de înaltă performanță”

Spitalul din Motru va beneficia de „aparatură de imagistică medicală de înaltă performanță RMN 1.5T în structură metalică ușoară”. Contractul de furnizare, instalare, punere în funcțiune RMN și de instruire personal a fost deja scos la licitație.

„În cadrul Spitalului Municipal Motru, aparatura medicală existentă la ora actuală este insuficientă, fiind necesară achiziția unui RMN pentru diagnosticarea pacienților. Având în vedere că nu a fost identificat un loc disponibil în care ar putea funcționa RMN în structura actuală a spitalului, ținând cont de compartimentare și circuitele necesare, se impune ca instalarea RMN-ului să fie făcută în structură metalică ușoară (incintă/container) care să fie amplasat pe o platformă betonată”, potrivit caietului de sarcini.

Odată cu realizarea investiției, unele diagnosticări și tratamente vor putea fi realizate imediat, fără a fi necesară internarea pacientului pentru câteva zile.

În plus, autoritățile din Motru vor să înființeze și un cabinet de dializă pentru ca bolnavii să nu mai fie nevoiți să se deplaseze la alte unități medicale din județ.

I.I.