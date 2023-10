Andrieș, încrezător după ultimele etape: ,,Le felicit pe fete”

Liviu Andrieș este optimist după ultimul meci disputat de CSM Târgu Jiu. Gorjencele au fost învinse la Cisnădie, de Măgura, cu 30-29, dar antrenorul alb-albastrelor consideră că evoluțiile fetelor sunt în creștere. Așa cum era firesc, înfrângerea nu a fost prea bine digerată de tabăra oaspeților, dar Andrieș și-a felicitat echipa pentru meciul făcut la Sibiu. ,,Putem spune că a fost un meci după care am rămas cu un gust amar. Am fost foarte aproape de a obține un rezultat pozitiv, însă, în același timp, suntem încrezători pentru că echipa a avut atitudine, agresivitate și pentru că dorința fetelor de a câștiga a fost imensă. Chiar dacă am pierdut, vreau să le felicit pentru toate lucrurile acestea și pentru faptul că în sfârșit au devenit o echipă!”, a declarat principalul trupei de handbal. Etapa viitoare, pe 4 noiembrie, de la ora 17.30, CSM Târgu Jiu va juca, pe teren propriu, cu Rapid Bucureşti.

Cătălin Pasăre