Andrieș, după un nou eșec: ,,La ora actuală, suntem mai slabi ca anul trecut”

CSM Târgu Jiu este departe de forma din sezonul trecut, iar acest lucru o spun până și reprezentanții clubului. Trupa gorjeană a cedat al patrulea meci oficial consecutiv, de data aceasta în runda a doua a Ligii Florilor. Drept este că echipa noastră pornea ca outsider în fiecare confruntare, fie că vorbim de CSM București, Dunărea Brăila, Gloria Bistrița sau SCM Râmnicu Vâlcea. Totuși, vâlcencele s-au impus prea ușor la Târgu-Jiu, scor 25-33, după un meci în care apărarea a fost lipsită de agresivitate, iar în atac nu s-au găsit soluții. Andreea Mihart și Teodora Popescu au fost ușor de anihilat la linia de 9 metri, iar foarte puține mingi au ajuns la pivoții CSM-ului, care au terminat partida fără gol. Dacă în precedenta confruntare au fost și semne îmbucurătoare, Simone Bohme a rămas singura constanta din lotul lui Liviu Andrieș. Daneza a dat 7 goluri, dar a fost prea puțin pentru ca echipa gazdă să spere la ceva. Principalul formației gorjene a recunoscut că încă se zbate să găsească formula ideală, în contextual în care nou-venitele nu s-au adaptat la stilul echipei, iar formației sale îi lipsește agresivitatea. CSM-ului i-a lipsit și căpitanul: Angela Pușcaș. ,,Din cele 33 de goluri primite de la Vâlcea, 15 au fost pe repunere rapidă și contraatac, asta înseamnă că am făcut multe cadouri. Au fost mai proaspete decât noi, la noi s-a acumulat oboseala, am avut patru meciuri dificile în șapte zile. Mi-am dat seama de ceva timp că lucrurile nu merg bine. Anul trecut vedeam implicare, determinare, lucruri pozitive. Am tras semnale de alarmă încă din timpul partidelor amicale că nu suntem ok. Sunt mai multe motive, pe care trebuie să le găsim, și noi banca tehnică, dar în primul rând fetele. S-au dus poveștile și amintirile, nu mai trăim din trecut. Trebuie să ne trezim, pentru că urmează două jocuri foarte importante pentru noi, iar dacă vom avea evoluția de astăzi vom scoate foarte puțin. E clar că nu trebuie să dăm nici în partea cealaltă, trebuie să ne uităm cu cine am jucat în cele patru meciuri. Este foarte greu pentru calitatea pe care o avem noi la ora actuală.E normal că Angi ne lipsește. Atât pe apărare, cât și pe atac. Din punctul mecu de vedere, la ora actuală, suntem mai slabi ca anul trecut”, a declarat Andrieș.

Extrema Andreea Chiricuță are încredere în colegele sale, dar a spus că determinarea echipei nu a fost la cote maxime. Handbalista gorjencelor crede că va fi foarte greu pentru CSM dacă va continua să practice același joc. ,,Ne doream să câștigăm acest meci, dar cred că atitudinea noastră a fost problema astăzi. Am făcut foarte multe cadouri, iar Vâlcea este o super-echipă. Cred că ne putem bate cu oricine, dar trebuie să ne schimbăm jocul și atitudinea. Nu va exista meci ușor pentru noi în sezonul acesta. Jucăm mai slab, deși avem schimbări, avem bancă față de sezonul trecut. Nu mai avem aceeași apărare, cea cu care am obișnuit pe toată lumea. Le-am ajutat pe fetele noi să se adapteze, nu putem să stăm jumătate de sezon să așteptăm să ne pice ceva din cer. Trebuie să strângem rândurile”, a declarat Chiricuță. Pentru alb-albastre urmează cele mai importante confruntări din startul sezonului. Merg la formații apropiate valoric: Ştiința București și Corona Brașov.

Cătălin Pasăre