Andrieș anticipează un duel echilibrat cu Slatina: Va fi un meci de ,,care pe care”

CSM Târgu Jiu și CSM Slatina sunt vecine de clasament înaintea jocului direct programat duminică, în Sala Sporturilor. Ambele formații au o victorie și trei eșecuri după trei runde, iar antrenorul gazdelor, Liviu Andrieș, crede că micile detalii vor face diferența în partida din weekend. ,,Am avut două săptămâni în care am pregătit bine acest meci. E clar că, de când am promovat, ne-am propus să câștigăm anumite jocuri, iar victoria cu Slatina este un ‘target’ pentru noi. Importanță acestui joc nu trebuie să ne încarce foarte mult, să ne tremure genunchii, pentru că este a cincea etapă din campionat. Este un meci important, dar nu capital. E clar că întâlnim o echipă cu patru-cinci ani în Liga Florilor, care a demonstrat de-a lungul campionatelor că este o nucă destul de tare. La Târgu-Jiu se întâmplă lucruri bune, echipa este pe un drum bun și sper eu să ne bucurăm la finalul jocului de duminică și să mai punem 3 puncte în clasament. Trebuie să tratăm cu seriozitate orice detaliu și fetele știu acest lucru. Va fi un meci de care pe care, Slatina este o echipă apropiată nivelului nostru. Având în vedere ceea ce am arătat pe teren propriu, avem speranțe mari și sunt convins că, împreună cu publicul, ne putem bucura de un nou succes”, a spus Andrieș. Gorjencele au suferit o lovitură grea. Pivotul Ana Ciolan s-a accidentat și va rata partida de duminică. Sabine Klimek s-a întors la antrenamente, iar Adriana Țăcălie, ultima venită, este și ea aptă de joc. ,,Din fericire, Sabine Klimek s-a întors după o accidentare. Din păcate, am pierdut-o pe Ana Ciolan pentru acest meci, o jucătoare de bază, care a avut un aport deosebit în acest debut de campionat. Sunt convins că celelalte jucătoare care evoluează pe acest post vor reuși să suplinească lipsa ei și vom avea o echipă competitivă”, a adăugat Andrieș. Conducătorul secției de handbal, Dan Ilieș, consideră că meciul este unul ,,de 6 puncte”. Expertul sportiv crede că fanii vor ocupa un rol central în desfășurarea evenimentelor și este convins că un succes le-ar face pe gorjence să evolueze și mai bine în viitoarele confruntări. ,,Va fi cel mai greu meci. Slatina vine aici să câștige, dar noi sperăm să le dăm planurile peste cap. Sunt convins că sala o să fie plină, va fi o atmosferă incendiară, iar acest lucru va fi principalul nostru atu. Am mare încredere în fete, le-am văzut la antrenamente, am stat de vorbă cu staff-ul și cred că toată lumea se gândește doar la victorie. Este un meci de 6 puncte, plecăm, cumva, cu șansa a doua pentru cei din jur, iar presiunea nu trebuie să fie pe fetele noastre. Cu siguranță, dacă vom reuși să trecem de Slatina, o să fie un plus de încredere, o descătușare. Un succes ar aduce o atmosferă mult mai relaxată în interiorul echipei. Punctele în plus îți dau un confort, iar când joci relaxat ai o evoluție mult mai bună”, a declarat Ilieș. Partida cu Slatina începe la ora 18.00.

Cătălin Pasăre