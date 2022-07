Anchetă la spitalul din Târgu-Jiu: ,,Au făcut experimente pe un copil de 13 ani! L-au cusut ca pe ciorap!”

* Asistenții din acest caz, numiți ,,măcelari” pe Facebook

Un băiat de 13 ani, a ajuns la Urgențe de la SJU Târgu Jiu, în urmă cu aproape două săptămâni, cu o rană la mână, după ce a căzut și s-a rănit destul de grav. La spital, medicul de gardă și-a lăsat însă asistenții să se ocupe de caz iar copilul a ajuns, în final, cu o mare infecție la un spital din București.

Imaginea cu mâna băiatului ,,tratată” la spitalul din Târgu-Jiu de doi asistenți este greu de privit și a revoltat puternic opinia publică, comentariile negative postate arătând furia cetățenilor: ,,Măcelari!”, ,,Ăsta e sistemul medical din România!”, ,,Gunoaie plătite cu sute de milioane”, ,,Păcat că trăim în acest sistem de toată jena, am pățit-o pe propria piele, am plecat cu piciorul rupt, spunându-mi-se că este o mică fractură și dureri groaznice. Am așteptat să mă vadă cineva DOUĂ ORE în condițiile în care la urgență nu era nimeni, doar aveau de vorbit între ei! Păcat, se fac angajări pe pile și nu cum ar trebui să se facă”…

Copilul a fost tratat în mod inuman iar, pentru asta, cei în cauză trebuie să dea socoteală și, în acest sens, conducerea spitalului a anunțat că va sesiza Colegiul Medicilor și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști din România.

Din păcate, cadrele medicale din SJU Târgu Jiu, care înțeleg să-și facă meseria, așa cum au jurat la începutul carierei lor, și care își tratează cu umanitate pacienții, tac. Tăcerea lor face ca astfel de situații, ca cea de față, să se repete la nesfârșit, lăsându-i pe cei pe cei care-și bat joc de profesie și de bolnavi să-și facă de cap în continuare, pe salarii uriașe primite necondiționat de la stat și pe banii și sănătatea celor pe care ar trebui să-i îngrijească.

Doctorul avea altă treabă

Tot ce s-a întâmplat a fost povestit pe Facebook, de tatăl băiatului:

,,Nu pot tolera și îmi pare foarte rău că scriu aceste lucruri despre acest ,,Fenomen #SPITAL”. Copilul meu a căzut și s-a tăiat într-o #bordură așezată ,,bine” în ciment..(acum s-a pus pământ). Ajugem la spital, l-au (curațat cum au știut), l-au bandajat, i-au pus mâna agățată de gât, făcut radiografie și gata, totul bine. Asistentul și doamna asistență, că Doctorul sigur avea și el treabă… După două zile, administrându-i antibiotic, copilul face febră, mâna roșie! Sunăm un Don.Doctor și ne spune..,,că-i normal să facă febră și după 7 zile și că arată bine rana! Noi, l-am crezut pe Doctor, că doar el a învățat carte…și mâna se tot înroșea, copilul făcea febră și nu știam ce să facem!

După 3 zile ne-am întors la urgență, primul doctor a fost depășit de situație, l-a chemat pe ,,șefu lui” spunându-mi că… ,,mda, nu arată prea bine, mâine îi facem totală și vedem ce e acii” Eu le-am spus că ,,acii”este ce au lăsat asistență și asistentul care l-au curațat și cusut ca pe un ciorap.

Nu este normal să facă experimente pe un copil de 13 ani un asistent și o asistență ,,testându-și abilitățile de croitor” și doctorul de gardă să fie indiferent!

După 10 zile de antibiotic și… recurățat, recusut și scos cheaguri de puroi de la Cusătura de Ciorap, copilul este bine!

Pe scurt..n-au curățat bine zona și copilul a făcut o mare infecție!

Mâna nu trebuia legată de gât ci trebuia o atelă și tinută dreapta!

Mulțumim Doctorului Irinel Preotesescu

Mulțumim Carla Cristina Tanasie

Mulțumim Doctorilor și Asistentelor de la #SpitalulDeUrgentăGrigoreAlexandressscu!

Mulțumim Doctor Raluca Alexandru pentru profesionalism!!”, a scris părintele copilului pe site-ul de socializare, fericit că băiatul săi a fost salvat de medicii de la București.

S-au sesizat din presă

Managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu a dispus, ieri, 26 iulie 2022, constituirea unei comisii de verificare a aspectelor sesizate în articolele din mass media

„Experiența unui târgujian care a mers cu copilul de 13 ani la Urgențe: L-au cusut ca pe ciorap” și „Ce a pățit un copil care a ajuns la spital cu o rană la mână”, anunță purtătorul de cuvânt al SJY Târgu Jiu, Mihaela Țicleanu.

,,Membrii comisiei au termen data de 20 august 2022 pentru a întocmi raportul pe care să îl prezinte managerului unității medicale, iar acesta va fi făcut public. Comisia de verificare va decide și ce măsuri se impun în acest caz.

După ce va fi finalizat acest raport, și în funcție de concluziile membrilor comisiei, managerul va sesiza și Colegiul Medicilor și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Gorj”, informează instituția.

