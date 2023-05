An foarte bun pentru Adela Bălțoi Dumitrescu

Atleta gorjeancă Adela Bălțoi Dumitrescu (ACS Sportul Feroviar) este în formă maximă. Sportiva a reușit un nou record personal în cursa de 10 km la Omv Petrom Bucharest HALF MARATHON. Adela a ieșit prima, cu 34’03”. Este a patra oară când gorjeanca își îmbunătățește performanțele personale. Adela a mai câștigat, la finalul lunii aprilie, semimaratonul de la București. Sportiva este pregătită la ACS Sportul Feroviar de Gabriel Brănișteanu. În prezent, ea are dublă legitimare, reprezentând și CSM Caransebeș.

,,Este cel mai bun timp al meu. Eram pe locul trei în ultimul kilometru. Am reușit în ultimii 300 de metri să mă impun, ultimul kilometru l-am alergat in 2’54”. A fost o cursă frumoasă, cu oameni deosebiți”, a spus Adela după ce a trecut linia de finish. Sportiva a fost formată la CS Pandurii Târgu Jiu, unde s-a pregătit cu Viorica Dima.

Cătălin Pasăre