Amfetamina, încă un rateu dat de DRUG TEST. Acum, în cazul afaceristului Cocolea!

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu a clasat cauza prin care Nicolae Cocolea, om de afaceri din Bâlta, a fost trimis în judecată pentru conducere sub influența unor substanțe. Asta după ce Institutul Mina Minovici a arătat că testul de sânge făcut în cazul lui Cocolea a fost negativ. Fapta nu există, a decis procurorul de caz, dispunând ca respectivului să îi fie restituit de către poliție, atât carnetul de conducere, cât și telefonul mobil.

Politia Gorj a picat iar la DRUG TEST după ce IMM din capitală a decis că Nicolae Cocolea nu era sub influența amfetaminei la momentul în care a fost testat de polițiști. Este vorba despre incidentul din luna august a acestui an când bărbatul de 52 ani, din comuna Runcu, ,,a condus o autoutilitară, pe strada Aleea Jaleșului, din comuna Arcani, iar în urma testării cu aparatul DrugTest, acesta a indicat prezența în organism a unor substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv”.

,,Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de probe biologice. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive”, a anunțat la acea vreme IPJ Gorj. De altfel, Cocolea a ajuns să fie cercetat și pentru mărturie mincinoasă pentru că a intervenit astfel în cazul fiul său și el testat cu același aparat.

Marian Cocolea, de 27 de ani, are, însă, două analize de sânge la Institutul Mina Minovici, după ce a fost testat cu același DRUG TEST, dar rezultatele în cazul fiului nu au ajuns la anchetatori. Reamintim incidentul din august care a avut loc la Arcani, astfel: în timp ce Marian Cocolea se afla la audieri în postul de politie din Arcani, tatăl acestuia, Nicolae Cocolea, intervine și susține în fața anchetatorilor că nu fiul se afla la volanul acelei mașini, știut fiind faptul că îi fusese suspendat dreptul de a conduce, ci el. Seniorul a consumat și el substanțe interzise, a arătat atunci testul, după ce comportamentul bărbatului le-a părut suspect polițiștilor care au decis să-l testeze și pe senior. Atât la tată cât și la fiu le sunt prelevare probe biologice care au fost trimise la Institutul Mina Minovici. Doar un test s-a reîntors până acum în Gorj, cel al lui Nicolae Cocolea iar rezultatul a fost negativ, fapt care a determinat anchetatorii să claseze cauza. Fostul inculpat a declarat că s-a demonstrat că i s-a făcut o mare nedreptate și așteaptă să i se întâmple același lucru și fiului său.

