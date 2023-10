Amendă penală pentru un administrator de firmă

Un administrator al unei societăți comerciale din Târgu Jiu a fost condamnat pentru că s-a urcat băut la volan.

Bărbatul s-a ales doar cu amendă penală de 4.500 de lei, reprezentând 225 zile de amendă, pentru că a recunoscut fapta și are cazierul curat.

Gorjeanul a fost oprit de poliție în Rovinari. „În data de 24.02.2023, în jurul orei 22.20, organele de poliţie din cadrul Poliţiei Rovinari au oprit pentru control, pe raza oraşului Rovinari, pe strada Autoliv (…), stabilind că autoturismul era condus de către inculpatul (…). Fiind testat cu aparatul alcooltest, a rezultat că inculpatul avea o alcoolemie de 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat”, potrivit rechizitoriului. Bărbatul a fost dus la spitalul din Rovinari, unde i s-au recoltat două probe de sânge. Potrivit buletinului de analiză toxicologică-alcoolemie, a rezultat că „inculpatul a înregistrat în ziua de 24.02.2023, la ora 22:37, o alcoolemie 2,33 g‰ (prima probă) şi o alcoolemie 2,11 g‰, la ora 23:37 (a doua probă)”.

La audieri, bărbatul a recunoscut că în după-amiaza respectivă a consumat „două pahare cu vin de 200 ml cu apă minerală”, după care s-a urcat la volan.

Judecătoria Târgu Jiu l-a condamnat, zilele trecute, la amendă penală „orientată spre limita maximă”, dat fiind nivelul ridicat al alcoolemiei. „Cum inculpatul nu are antecedente penale, fiind la primul contact cu legea penală, va fi condamnat pentru săvârșirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul sub influenţa alcoolului, dar nu la o pedeapsă cu închisoarea, ci la o pedeapsă cu amendă penală, o astfel de pedeapsă având aptitudinea de a-l face pe inculpat să conştientizeze gravitatea faptei şi a nu mai repeta un astfel de comportament”, a motivat instanța. Sentința nu este definitivă.

Poliția Română a anunțat că a prins peste 15.000 de șoferi care au consumat alcool înainte de a se urca la volan, în primele nouă luni ale anului.

I.I.