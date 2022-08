Alionescu nu simte presiunea obiectivului: Sunt lucruri care m-au călit

CSM Târgu Jiu are o misiune extrem de dificilă în noul sezon al Ligii Naționale de Baschet Masculin. Echipa pregătită de Claudiu Alionescu va arăta foarte diferit față de campionatul precedent, veteranul Porter Troupe fiind singurul jucător străin rămas în lot. Recent, trupa gorjeană s-a despărțit și de pivotul Carl Dylan, care a invocat probleme de adaptare. Înlocuitorul său este Michel Creammer, așteptat în aceste zile în orașul lui Brâncuși. CSM Târgu Jiu nu a ajuns încă la un acord cu Octavian Ilie, talentatul jucător gorjean care se pregătește cu echipa, dar nu a semnat încă prelungirea. La începutul săptămânii, și pivotul ucrainean Andriy Agafonov a suferit o accidentare, iar în acest context, din cauza problemelor de efectiv din lotul nostru, a picat și amicalul cu Dinamo București. Sezonul începe la finalul lunii septembrie, iar Claudiu Alionescu este îngrijorat în privința numărului partidelor de verificare.

“Mi-aș fi dorit un număr mare de meciuri amicale, dar din păcate nu s-a concretizat. Trebuia să jucăm chiar luni, dar fără anumiți jucători străini și cu Agafonov, pe care o accidentare îl va ține departe două-trei zile, nu am mai putut participa la acel meci. O să avem un turneu amical, săptămâna viitoare, la Pitești și un meci amical la Târgu Jiu. Sunt doar trei meciuri, cam puține. Meciurile îți creează coeziune, relații de joc, la antrenamente este o altă intensitate”, a declarat principalul de la CSM.

Formația noastră își propune rămânerea în primul eșalon. În ciuda faptului că are un lot aproape nou, iar formatul a fost schimbat iarăși în LNBM, Alionescu a spus că nu simte presiunea obiectivului.

“Am mai fost în această postură, am trecut și antrenor secund, iar apoi am revenit antrenor principal. Am trecut prin toate fazele la CSM și cred eu că am acumulat și ceva experiență. Am învățăt din greșelile pe care le-am făcut, sunt lucruri care m-au călit și m-au dezvoltat ca antrenor. Am și ajutorul lui Porter Troupe, lui Alex Gliga și a întregului staff, care anul acesta este un pic mai numeros. Avem un plus în ceea ce privește partea de fizioterapie și kinetoterapie”.

CSM Târgu Jiu va debuta pe teren propriu, împotriva formației CSM Târgu Mureș.

Cătălin Pasăre