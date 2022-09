Alionescu așteaptă revederea cu fanii: Jucătorii noi vor rezona cu suporterii

CSM Târgu Jiu a jucat un singur amical în această toamnă, pierdut la Pitești împotriva gazdelor de la FC Argeș, scor 87-63. Cu mulți jucători sosiți în pauza de vară, trupa gorjeană va avea nevoie de timp ca să se sudeze. Încă două partide de verificare se vor disputa la sfârșitul acestei săptămâni, în Sala Sporturilor. Oponenta va fi o altă echipă din LNBM, CSM Galați. Cinci jucători noi are în lot Claudiu Alionescu, antrenor care crede cu tărie că publicul va avea un rol important și în acest an. ,,Avem la dispoziție încă o săptămână pentru a-i integra pe ultimii jucători veniți, iar meciurile amicale sunt întotdeauna un bun prilej de a vedea unde ne situam ca și echipă. Sper să aveam o evoluția crescută față de meciul de la Pitești, în special pe partea de apărare. Ne vom revedea cu publicul de la Târgu-Jiu, pentru prima oară în acest sezon, și sunt convins că vom vedea același public primitor și efervescent cu care jucătorii nou-veniți vor rezona”, a declarat principalul echipei de baschet pentru csmtargujiu.ro. Primul meci are loc vineri, de la ora 18.00 și va fi precedat de prezentarea lotului. Sâmbătă, de la ora 17.00, va avea loc a doua confruntare. Dacă programul inițial se păstrează, pe 22 și 23 septembrie, gorjenii vor evolua în alte doua amicale la Cupa Dinamo București. Formația noastră debutează în campionat pe 28 septembrie cu CSM Târgu Mureș. Meciul are loc în orașul lui Brâncuși.

LOT CSM TÂRGU JIU

Jucători: Porter Troupe, Camil Berculescu, Alexandru Berca, Andrei Bărăgan, Andrei Gheorghe, Bogdan Penciu, Octavian Ilie, Răzvan Pavel, Andriy Agafonov, Dylan Frye, Shamiel Shawn Stevenson, Tyler Michel Creammer. Din lotul lărgit mai fac parte şi juniorii Alexandru Mitu şi Flavius Toropu, care au dublă legitimare CSM Târgu Jiu – CSS Târgu-Jiu.

Staff: Claudiu Alionescu (antrenor principal), Alexandru Gliga (antrenor secund), Alin Drondoie (kinetoterapeut), Patrick Toma (preparator fizic) şi Andreea Garcia (fizioterapeut).

Cătălin Pasăre