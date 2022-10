Alionescu a prefațat partida cu Rapid: Trebuie să dăm 110% pentru a ne ridica la nivelul lor

După trei eșecuri consecutive în meciurile oficiale, CSM Târgu Jiu are parte de o nouă confruntare extrem de dificilă. Duminică, în Sala Sporturilor, elevii lui Claudiu Alionescu primesc vizita Rapidului. Trupa bucureșteană a investit mult în acest sezon și își propune să termine în fruntea Ligii Naționale de Baschet Masculin. Principalul gorjenilor crede că formația gazdă trebuie să dea dovadă de determinare și sacrificiu pentru a-și măsura forțele cu acest adversar de calibru. ,,Urmează un meci cu o echipă care și-a anunțat candidatura la primele patru locuri ale campionatului. În cele patru meciuri oficiale pe care le-a disputat până acum s-a prezentat ca o echipă foarte solidă. Toți jucătorii sunt noi, iar antrenorul (n.r. – Tudor Costescu) este unul foarte valoros, cu o vastă experiență în Liga Națională. Pentru noi este o provocare, un meci pe care trebuie să-l tratăm cu 110%, atât din punct de vedere ofensiv, cât și defensiv, pentru a putea să ne ridicăm la nivelul celor de la Rapid. Cred eu că suntem pe un trend oarecum ascendent și o să vedem cum o să ne prezentăm cu o echipă de top a baschetului românesc”, a spus Alionescu.

Xavier Cannefax ar putea debuta pentru gorjeni în disputa de la sfârșitul săptămânii. În schimb, prezența lui Tyler Creammer pe parchet este incertă. ,,Așteptăm actele de la Federație, cred eu că se va rezolva și acest aspect. Xavier Cannefax este un jucător de perimetru. Sper să avem un plus, încă o soluție pe pozițiile 1-2. Avem o singură problemă medicală, cu Tyler Creammer, să vedem dacă se va rezolva până la începutul meciului. Băieții s-au pregătit bine. Am avut o săptămână de pauză în care am încercat să reglăm unele lucruri. Trebuie să mai lucrăm la recuperările ofensive și la mingile pierdute ușor”, a mai declarat Alionescu. Antrenorul gorjean speră ca publicul să fie cât mai numeros, mai ales că va urma o serie de deplasări pentru echipa sa. ,,Cu siguranță, publicul va fi un element decisiv pentru noi, ca de fiecare dată. Am lăsat o impresie nu foarte bună la ultimul meci cu Târgu Mureș și este normal ca lumea să fie dezamăgită, însă avem nevoie de aportul publicului. Următorul meci acasă va fi peste o lună și ceva. Avem trei deplasări consecutive, plus pauza competițională pentru echipa națională. Cred eu că va fi un meci de calitate, cu două echipe care vor juca un baschet bun, astfel că facem apel și la public să ne susțină așa cum a făcut-o întotdeauna. Vom încerca să dăm totul pe teren”, a conchis Alionescu. CSM Târgu Jiu – Rapid București se joacă, duminică, de la ora 18.00.

Cătălin Pasăre