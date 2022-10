Alina Eremia și Andreea Chivoiu, după medalii la Botoșani

Atletele Andreea Chivoiu și Alina Eremia (CSM Târgu Jiu-CS Pandurii) se pregătesc pentru ultimele două curse ale sezonului. La finalul acestei săptămâni, sportivele antrenate de Ion Bură și Ionuț Dragoș Bură vor alerga în cadrul Finalei Campionatului Național de Cros de la Botoșani. Reprezentantele Gorjului vor concura în proba de 8.000 de metri. Cursa are loc sâmbătă, 29 octombrie. ,,Fiecare cursă are dificultățile ei. Este clar că în această cursă, mult mai scurtă decât maratonul, datele problemei sunt altele. Am așteptări la un rezultat mult mai bun. Sper să obțin o medalie pe final de an. Din punct de vedere sportiv, anul se încheie după concursul de la Brașov. După ce voi alerga la Botoșani, mă pregătesc pentru o ultimă competiție în acest an, cea de la Brașov, de la mijlocul lunii noiembrie. Indiferent de ceea ce se întâmplă la aceste două competiții, pot spune că bilanțul la final de an este unul destul de bun. Voi încheia anul bucurându-mă de titlurile obținute până acum”, a declarat Andreea pentru csmtargujiu.ro. ,,La acest concurs mă duc cu gândul să alerg un timp cât mai bun. Am în plan să mă clasez în primele trei la individual și să câștigăm concursul pe echipe. Trebuie sa recunosc că pentru mine acestă proba este puțin mai dificilă decât cea de maraton sau semimaraton, este un alt tempou. Mi-am propus să închei anul cu încă două medalii”, a precizat Alina pentru același site. Cele două atlete sunt multiple medaliate naționale.

Cătălin Pasăre