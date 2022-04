Alex Stoica se teme de Viitorul 2: Plecăm cu șansa a doua

Gilortul Târgu Cărbunești a suferit un eșec drastic în etapa a doua din play-out-ul Seriei 7. Trupa lui Alex Stoica a fost învinsă la Brad, de ultima clasată, cu un scor pe care puțini îl anticipau, 3-0. Viorel Miclean (38′) și Ionuț Filipaș (40′, 68′) au punctat pentru gazde, care au obținut doar al doilea succes al sezonului. În ciuda victoriei categorice a Aurului, antrenorul de la Cărbunești, Alex Stoica, a declarat că trupa sa a avut și ghinion. ,,A fost o înfrângere usturătoare, dar într-un joc în care am avut multe ocazii. Am controlat, în totalitate, repriza a doua și doar neșansa a făcut să nu înscriem. Poate dacă marcam la începutul acelei reprize, alta era soarta jocului. Probabil, nu a fost ziua Gilortului. În meciurile acestea cu ultimele clasate, cu echipe care nu au puncte în clasament, se instalează o oarecare stare de lejeritate. Le-am spus băieților să trateze foarte serios meciul, pentru că am vizionat partidele celor de la Brad și am văzut că sunt foarte organizați, că luptă până la finalul jocului. Nu a fost să fie, trebuie să trecem peste acest meci, să mergem mai departe”, a precizat principalul Gilortului. Urmează acum partida cu Viitorul Târgu Jiu 2, de care tehnicianul doljean a recunoscut că se teme. Echipa antrenată de Eugen Trică stă în această rundă, iar mai mulți jucători din liga secundă ar putea ajuta ,,satelitul”. ,,E un meci ca toate celelalte și mergem la victorie, dar trebuie ca băieții să fie mult mai montați și să aibă o altă atitudine. Trebuie să câștigăm cele trei puncte. Cu siguranță, plecăm cu șansa a doua pentru că echipa mare a lor nu joacă în această rundă, iar cei de acolo vor coborî siguri jucători la ‘satelit’, jucători foarte buni pentru acest nivel, de Liga 2. Va fi foarte greu să câștigăm acest joc, însă o să luptăm”, a mai spus Stoica. Totuși, antrenorul Gilortului a declarat că nu are emoții în ceea ce privește rămânerea în eșalonul terț. ,,Șansele de a rămâne în Liga 3 sunt foarte mari, eu sunt convins că o să reușim să ne menținem în acest eșalon. Avem și un program bun, care ne avantajează, și sperăm să obținem cât mai mult din meciurile care vor urma”.

Gilortul în meciul cu Aurul: Constantinescu – Dogaru, Istudor, Gheorghe, Almăjanu – Boboc, Avrămescu (cpt, 46′ Duriță) – Ciutică, Dănăricu (73′ Lipianu), Bucur (62′ Căldăraru) – Gîlcescu (84′ Cornicioiu). Rezerve neutilizate: Voinea – Chirică, Lazăr. Antrenor: Alexandru Stoica.

Partida dintre reprezentantele Gorjului va avea loc sâmbătă, 16 aprilie, începând cu ora 17.00, pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”.

Liga 3 (Seria 7) Play-Out – Meciurile Etapei 2

ACS Viitorul Târgu Jiu 2 0 – 2 ACS Progresul Ezeriş

CS Armata Aurul Brad 3 – 0 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

ACS Viitorul Şimian 5 – 1 CSM Jiul Petroşani

Cătălin Pasăre