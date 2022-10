Alex, din Târgu-Jiu, singurul actor român care a intrat la The American Academy of Dramatic Arts din Los Angeles, America! Tânărul talentat are nevoie de sprijin

,,Prin omul special care sunt eu, vreau să schimb vieți! Vreau să îi arăt tatălui meu că se poate și să o scap pe mama de sărăcie. Prin mine pot schimba lumea și știu că este nevoie de exemple ca mine. Vreau să fac bine…”!

* ,,Marele meu idol este Constantin Brâncuși”!

* 75.000 de dolari, pentru visul lui Alex

* Are o bursă de 30.000 de dolari, oferită de universitate, bani insuficienți însă pentru a studia în America

* 2 universități din Londra îl așteaptă: LAMDA Exams – Audition Technique și Royal Academy of Dramatic Art

* Venitul lui Alex, doar din contracte pe o perioadă determinată

* America așteaptă doar până pe 1 noiembrie

Alex Stamatie, gorjeanul care respiră, încă din copilărie, teatru și film, este singurul actor din istoria României care a reușit o astfel de performanță, aceea de a fi admis la academia americană care se mândrește cu absolvenți de calibru, deveniți actori consacrați. Astfel, printre zecile de mii de aplicanți la această universitate, cereri din partea actorilor de pe glob, un gorjean, cu un vis creionat încă de la vârsta de 3 ani, a reușit imposibilul. Tânărul talentat are însă nevoie de sponsori, acesta provenind dintr-o familie modestă din Târgu-Jiu. Mai exact, are nevoie de 75.000 de dolari până pe 1 noiembrie, pentru a-și confirma prezenta la Academia de Artă Dramatică din America. Pentru asta, are nevoie de noi să-l ajutăm. Vă postam mai jos un cont în care dumneavoastră puteți investi în marele actor Alex Stamatie…

Într-un simplu dialog de câteva minute, Alex, mai mult decât sincer, a explicat, fără menajamente, pentru Gorjeanul, că are un vis, încă de la o vârstă fragedă, de a cărui realizare depinde și de noi, comunitatea din Gorj, care îl putem sprijini.

,,Totul a început pentru mine în 1995, când aveam trei ani și tatăl meu a venit la mine cu o casetă video VHS, cu un film. De la acel film am fost fascinat de aceasta lume. Intrasem pur și simplu în ecran, intrasem după sticlă. Încă de când am văzut filmul Masca, cu Jim Carrey, am fost fascinat de tot. Am început apoi să vad tot felul de filme. Tata le lua de la un prieten care le aducea de la București. Vedeam astfel premiere și eram extaziat. Am crescut cu cinema-ul în suflet”, povestește Alex. Filmele nu au fost singura sa pasiune. Alex povestește că era pasionat și de sport, inițial de atletism. ,,Am alergat destul, am și câteva premii. De-a lungul copilăriei am mai practicat și baschet și tenis de camp, la nivel profesionist”, a completat acesta, menționând că provine dintr-o familie modestă, care nu a avut mulți bani. Cu toate acestea, părinții au făcut tot ce era posibil că Alex să nu simtă lipsa respectivă. Familia a locuit împreună. Practic, Alex a locuit împreună cu bunicii paterni și cu un unchi cu handicap.

,,Chiar dacă nu ne-a fost ușor, locuind în comun, nu am avut lipsă de iubire. Am văzut orori multe la viața mea, dar refugiul meu era în sport și în filme, asta până la 27 de ani. Eu eram tot felul de personaje”, a povestit Alex, vorbind laudativ la adresa tatălui său, cu talent de muzician.

La 16 ani a luat decizia să se facă actor și a reușit, în 2014, să intre la clasa lui Florin Zamfirescu la UNATC. Povestește că nu i-a fost ușor, mai ales după studenție, dar nu s-a dat bătut. ,,Prin omul special care sunt eu vreau să schimb vieți. Vreau să îi arăt tatălui meu că se poate și să o scap pe mama de sărăcie”, spune, entuziasmat, tânărul actor, considerând că șansa de a studia la academia americană nu o poate rata.

Nevoie urgentă de sponsori!

,,Am intrat unde au terminat cele mai mari valori de film ca Robert De Niro, Marlon Brando, Robert Redford, Meryl Streep etc. Vedete americane și monștri sacri de film și Teatru musical. Am nevoie însă urgentă de ajutor/sponsori, și asta, pentru că altfel nu îmi permit. Familia mea este una săracă, tata e pensionat pe caz de boală (depresie) din cauza pandemiei din 2020 și primește o pensie infimă, iar mama, funcționar bancar, are între 2000 și 3000 lei salariu, la care are atașate rate și credite bancare. Deci nu ne permitem..”, a explicat, franc, Alex.

Acesta spune că nu vrea să ajungă că tatăl său care a lăsat totul pentru binele familiei.

,,Tata a fost muzician și a renunțat la visul lui. Dovada vie… unde se află el astăzi. Dar eu am muncit toată viața pentru visul meu. Talentul e un dar universal și are o forță divină, dar am nevoie de oameni care să mă ajute să îl ofer omenirii și să salvezi și să inspir și alte vieți mai departe. Vă rog, din inimă, să mă ajutați. Sunt un servitor al oamenilor și al artei și vreau să schimbăm mentalități și suflete și să dam mai departe un exemplu generațiilor noastre de copii. Cultura e remediul și lipsește acestei țări. Sunt convins că putem, împreună, să ducem acest vis la bun sfârșit, pe Broadway și la Oscaruri, și, împreună, să câștigăm ceva ce nu s-a mai câștigat în țara asta. Sa punem: nu Târgu-Jiul pe hartă, ci întreaga Românie, și să scriem istorie!”.

Alex ne-a prezentat documente edificatoare care arată că a obținut bursă de merit dar și că trebuie să transmită, în octombrie, documentele necesare Academiei, cu o dovada a unei sume care sa relevă că poate face față, cât de cât, cheltuielilor, în Los Angeles. ,,Până la data de 1 noiembrie, cel târziu, trebuie pusă la punct înrolarea mea la Academie”, a completat Alex, convins fiind că va ajunge in America.

Așadar, contul în care dumneavoastră puteți să donați îl aveți mai jos:

REVOLUT

Beneficiary

ALEXANDRU STAMATIE

IBAN RO27 BREL 0005 5149 7135 0100

sau cel de Raiffeisen bank

IBAN:

RO34RZBR 0000 0600 1407 9525

A.STOICA