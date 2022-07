Alex Berca: Jucătorii români nu trebuie să fie delăsători

Gorjeanul Alex Berca (24 de ani) se pregătește pentru un nou sezon alături de CSM Târgu Jiu. Este al patrulea pentru shooting guard-ul formației noastre, care vrea să contribuie mai mult în viitoarea ediție de campionat. Jucătorul autohton speră ca relațiile de joc să se lege rapid, iar românii să aibă un rol determinant în echipa condusă de Claudiu Alionescu. Berca a declarat că Federația Română de Baschet schimbă frecvent sistemul de joc pentru a obține rezultate mai bune la nivelul primelor reprezentative, dar jucătorii din țară trebuie să demonstreze că merită mai multe minute. ,,Așteptările mele pentru acest sezon sunt foarte simple: îmi doresc să ajut echipa, să-mi văd de treabă, să ma antrenez și să creăm o chimie foarte bună. Dacă ne vom înțelege pe teren, vom putea să aducem și victorii. Din punctul meu de vedere, FRB face multe schimbări deoarece vrea să vadă o îmbunătățire. Rămâne de văzut ce beneficii vor aduce noua regulă și noul sistem competițional. Sunt foarte multe meciuri, ceea ce este foarte bine. Nu mă bazez pe regula jucătorilor autohtoni, vreau să ma bazez pe ceea ce fac la antrenamente și să mă pregătesc bine. Nu vreau să fiu ipocrit, să spun că voi juca datorită acestei reguli. Noi, jucătorii autohtoni, nu trebuie să fim delăsători. Fiecare trebuie să aibă aportul lui. Străinii care vin aici sunt la fel ca noi, jucători de baschet. Toți vor să-și câștige pâinea”, a declarat Alex. CSM Târgu Jiu speră la un parcurs cât mai lung în Cupa României. Adversarele gorjenilor în primul tur sunt BC CSU Sibiu și SCM Ohma Timișoara. În campionat, formația noastră își propune menținerea în LNBM. ,,Vom întâlni două echipe de tradiție, care au experiența necesară pentru astfel de competiții. O să fie foarte devreme pentru a închega un lot, dar depinde doar de noi cum ne pregătim și cum ne găsim pe teren. Eu spun că avem șanse, nu cred că suntem defavorizați că întâlnim aceste formații. În campionat, presiunea există, dar cred că o să fie constructivă, pentru că nimeni nu vrea să fie în situația de a retrograda. O să se vadă ambiția și dorință de a rămâne în primul eșalon”, a mai spus Berca. Jucătorul gorjean nu vrea să renunțe nici la 3×3, acolo unde a devenit vicecampion național alături de echipa CSM-ului. Spune totuși că prioritate are echipa de seniori. ,,Pentru mine 3×3 este pe vară, deocamdată. Atunci, vreau să mă mențin în formă, să mă distrez și să-mi exersez abilitățile. Am făcut o figură frumoasă, am ieșit vicecampioni, dar de aici înainte clubul va decide cine va participa. Dacă va trebui să fiu prezent, o voi face. Dacă nu, oricum prioritar pentru mine, în acest an, este jocul de 5 la 5. Prefer să fiu corect și să aștept decizia clubului. Personal, mi-aș dori să joc, dar nu vreau să risc o accidentare”, a conchis sportivul gorjean. Alex Berca a jucat la Energia şi ACS Târgu Jiu, dar și pentru CSU Piteşti şi U BT Cluj.

Cătălin Pasăre