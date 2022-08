Al patrulea străin acontat de secția de baschet

Pivotul american Carl Dylan va continua la CSM Târgu Jiu. Baschetbalistul de 2,11 metri s-a înțeles cu trupa gorjeană și pentru sezonul 2022-2023. Dylan are 24 de ani și a venit la echipa pregătită de Claudiu Alionescu în partea a doua a campionatului precedent. Până atunci, mai avusese doar o experiență în Bosnia, la la KK Promo Donji Vakuf. Baschetbalistul originar din Alma, Michigan, a jucat 4 ani la IPFW, în perioada 2017-2021, o universitate din Fort Wayne, Indiana. Claudiu Alionescu, antrenorul de la CSM Târgu Jiu, s-a declarat mulțumit de revenirea lui Dylan, fiind convins că jucătorul mai are multe de arătat în baschetul românesc. ,,Mă bucură faptul că am ajuns la o înțelegere și cu Carl Dylan. Este un jucător despre care eu cred că sezonul trecut nu și-a arătat întregul potențial pe care-l are, pentru că el este un jucător versatil, cu o bună calitate fizică. Cred că s-a obișnuit cu campionatul din România și cu ceea ce înseamnă CSM Târgu Jiu, și asta cu siguranță este un plus. La momentul actual și la posibilitățile noastre cred că este una dintre cele mai bune variante pe care le puteam alege”, a precizat Alionescu pentru csmtargujiu.ro. În 9 meciuri pentru gorjeni, Dylan a avut medii de 9,3 puncte și 5,6 recuperări. Porter Troupe, Andriy Agafonov și Dylan Frye sunt ceilalți străini din lotul CSM-ului.

Cătălin Pasăre