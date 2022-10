Al patrulea concurs pentru șefia unei instituții din Gorj

Director greu de găsit pentru o instituție de cultură din Gorj. Concursul organizat de Consiliul Județean în vederea ocupării postului de manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale pare să fie cu ghinion. Postul a fost scos la concurs de trei ori, fără succes, instituția fiind condusă de un director interimar, după ce fostul manager Ion Cepoi a picat evaluarea anuală.

Consiliul Județean Gorj organizează un nou concurs de proiecte pentru șefia CJPCT Gorj. Primul a fost organizat în primăvară, dar cei doi candidați care au trecut de selecția dosarelor nu au reușit să obțină punctaj de trecere și după proba scrisă, primind note mai mici de 7. Este vorba de fostul și actualul manager al instituției de cultură, respectiv Ion Cepoi și Pompiliu Ciolacu. În vară, concursul a fost reluat, dar cei doi candidați înscriși nu au îndeplinit condițiile de participare. Așa se face că în luna septembrie, procedura a fost reluată, dar nimeni nu s-a arătat interesat de post. Termenul limită pentru depunea candidaturilor a expirat pe 27 septembrie. Acum, pentru a patra oară, Consiliul Județean speră să găsească, până la finalul anului, un director cu patalama pentru această importantă instituție de cultură. Între timp, pentru că a picat evaluarea anuală, Ion Cepoi a plecat de pe funcție, postul fiind ocupat în interimat de Pompiliu Ciolacu, fostul director al Palatului Copiilor din Târgu-Jiu.

Calendarul noului concurs

Concursul de proiecte de management are loc în perioada noiembrie-decembrie. Pot participa la concurs candidații care au studii universitare în domeniul de activitate al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, respectiv științe umaniste și arte, vechime de cel puțin trei ani în specialitatea studiilor și experiență de minimum un an în managementul instituțiilor publice sau al organizaților culturale private acreditate.

Candidații au termen până pe data de 9 noiembrie, inclusiv, pentru depunerea proiectelor de management. Selecția dosarelor de concurs are loc pe 11 noiembrie, urmând ca trei zile mai târziu să fie comunicate rezultatele. Prima etapă – analiza proiectelor de management – a fost programată pentru data de 25 noiembrie. Etapa a doua, din 8 decembrie, constă în susținerea proiectelor de management în cadrul unui interviu. Abia pe 16 decembrie se anunță rezultatul final al concursului. Ion Cepoi a condus instituția de cultură din 2004, iar la evaluarea finală din acest an a primit o notă sub 9, motiv pentru care s-a dispus organizarea concursului de proiecte de management.

I.I.