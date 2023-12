Ajutați-l pe Albert! Spectacol caritabil pentru un student grav bolnav al UCB Târgu Jiu

Universitatea ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, împreună cu Liga Studenților din cadrul instituției de învățământ superior, își dau mâna și organizează un spectacol caritabil, menit să vină în sprijinul unui student care se confruntă cu o afecțiune medicală gravă.

Intitulat ,,Dăruim cu suflet în prag de sărbători”, spectacolul va avea loc miercuri, 20 decembrie 2023, de la ora 17:00, la Complexul Studențesc Debarcader al Universității ”Constantin Brâncuși” din strada Tineretului, nr. 4, Târgu Jiu. ,,În această perioadă magică a anului, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu vă invită să fiți parte dintr-un gest de iubire și solidaritate. Unul dintre studenții noștri se confruntă cu o provocare de sănătate gravă și are nevoie urgentă de ajutorul nostru. Alătură-te evenimentului nostru caritabil și dăruiește speranță! Orice donație, mare sau mică, poate face o diferență enormă în viața lui. Haideți să ne unim forțele și să arătăm că spiritul sărbătorilor înseamnă mai mult decât daruri sub brad – înseamnă să fim alături unul de celălalt în momente dificile. Fiecare gest contează, fiecare ajutor e un miracol în viața cuiva”, este mesajul lansat de conducerea Universității ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.

Cine este Albert

Marian Albert este student în anul I la Facultatea de Științe Economice, specializarea Informatică Economică, în cadrul UCB Târgu Jiu. Tânărul, de origine din Târgu-Cărbunești, are nevoie de circa 35.000 de euro pentru a face o intervenție chirurgicală. ,,Am decis să îl sprijim pe Albert. Deși statul român decontează această operație, lista de așteptare este foarte lungă. Și el, dar și părinții săi fac eforturi pentru a strânge banii necesari pentru această intervenție. Noi, colegii săi, dar și Universitatea ”Constantin Brâncuși”, am decis să venim în sprijinul lui Albert și să organizăm acest spectacol. El este un băiat special, cu foarte mult bun-simț. Afecțiunea de care suferă se numește distonie musculară generalizată. Practic, toți mușchii corpului îi sunt afectați. El nu poate sta nici mult în picioare. Această afecțiune practic îi împiedică desfășurarea în bune condiții a oricărei activități. Intrarea la spectacolul de miercuri este liberă, iar fiecare persoană poate dona oricât. Orice ajutor este binevenit pentru colegul nostru”, a declarat studenta Elena Mojoatcă, membră a Ligii Studenților din cadrul Universității ,,Constantin Brâncuși” Târgu Jiu.

Izabella Molnar