Agricultura pe înțelesul tuturor – AMBROZIA, buruiana care a speriat Europa

Ambrozia – Ambrosia artemisifolia, este o buruiană de carantină căci prin polenul său, produs în cantitate uriașă, provoacă omului puternică alergie respiratorie care, în condiții extreme, se poate solda chiar cu moartea pacientului. Aparține familiei botanice Asteraceae și a pătruns în Europa, venind din cele două Americi prin anul 1860, la aproape două decenii în urma altei „binefaceri” de aici, filoxera. Genul Ambrosia numără peste 40 de specii și subspecii, dintre care cea mai păcătoasă este Ambrosia artemisifolia, o plantă ierboasă anuală, cu tulpină pubescentă, puternic ramificată, înaltă de 50 – 100 cm, dar cu o rădăcină pivotantă puternică, până la 150 cm lungime. Crește bine pe terenurile părăsite, nelucrate, sărace în materii organice, cu reacție slab alcalină, de la nivelul mării până în zona dealurilor înalte și submontane. Este rezistentă la ger și secetă și poate produce pagube însemnate și culturilor de cereale păioase, porumb, sfeclă de zahăr, rapiță. Frunzele sunt penat-sectate, alungite, ascuțite la vârf, dispuse opus la baza tulpinii și altern pe toată planta. Pețiolul frunzelor are aripioare gri-verde-argintiu. Florile sunt mici, unisexuat-monoice, dispuse în inflorescențe spic, alb-cenușiu cele mascule și galben-verzui cele femele. Fructul este o achenă acoperită cu spini și în interior ascunde o sămânță mică, maro, lunguiață, cu vârful ascuțit în formă de săgeată. Planta produce cca 30.000 de semințe și câteva miliarde de grăunciori de polen începând din luna iulie până în octombrie, când cade prima brumă. Unele persoane pot căpăta alergie și la numai 3 grăunciori de polen/mc de aer, în mod obișnuit cam 30, și pot fi afectate toate persoanele, chiar de la vârsta de un an în sus. Planta se înmulțește numai prin semințe, purtate lesne de vânt căci sunt ușoare, care necesită postmaturare de minim un an, dar își păstrează germinația timp de peste 40 de ani. Se dezvoltă bine pe terenurile virane, părăsite, nelucrate, adiacente drumurilor, căilor ferate, pădurilor, haldelor de steril, zonelor cu construcții noi, râurilor, lacurilor, amenajărilor piscicole, motiv pentru care mai este numită și iarbă de paragină, iarbă de pârloagă, floarea pustei. Alergia provocată de ambrozia se manifestă prin strănut repetat, congestie nazală (nas înfundat), rinoree (scurgere nazală apoasă), cefalee (durere de cap), ochi iritați, senzație de mâncărime în gât. Polenul de ambrozia din aerul inhalat agravează astmul pulmonar, provoacă tuse intensă, respirație șuierătoare și brusc, neașteptat, șoc anafilactic și chiar deces prin obturarea căilor respiratorii și colaps vascular ireversibil.

În caz de evoluție a acestor simptome trebuie anunțat imediat medicul de specialitate.

Tratamentul – constă în administrarea de medicamente antihistaminice, AIT – Tratament Imunoterapeutic Alergenic Special, subcutanat sau sublingual, pe durata a minimum trei ani. Tratamentul AIT începe cu 2 -3 săptămâni înainte de declanșarea înfloritului ambroziei și se întrerupe odată cu primele brume din toamnă. Prevenirea mai presupune și evitarea ieșirii în teren dimineața devreme când aerul rece are cea mai mare încărcătură cu polen, utilizarea de aparate de aer condiționat prevăzute cu filtre, purtatul măștii pe față, schimbarea imediată a hainelor cu care s-a ieșit în teren la intrarea în casă, spălatul pe mâini și față cu apă curată sau făcut imediat duș, perierea puternică și îmbăierea animalelor de companie, mai ales a câinilor, purtătoare în blana lor de grăunciori de polen de ambrozia.

Combaterea acestei buruieni se poate face prin metode mecanice, cositul cât mai aproape de pământ înainte de începerea înfloritului, prășitul manual și/sau mecanic, discuiri repetate (adecvate situației specifice), sau prin erbicidare cu următoarele produse:

Notă – în cazul erbicidării totale cu Roundup sau alte produse pe bază de glifosat se poate face și erbicidarea punctuală, aplicând produsele numai pe plantele de ambrozia, de preferință înainte de începutul înfloritului.

Combaterea acestei buruieni este obligatorie în toate statele europene. La noi este impusă prin Legea nr. 62/2018 – privind combaterea buruienii ambrozia, modificată prin Legea nr. 129/2020 și aplicată prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia din 05.12.2018, aplicabile cu începere de la 01.01.2019 și care prevăd că:

– verificarea și identificarea terenurilor infestate cu ambrozia începe primăvara după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel mai târziu până la data de 20 mai a fiecărui an;

– verificarea și identificarea terenurilor infestate cu ambrozia se face de către organele administrativ-teritoriale, prin consilierii agricoli sau alte persoane desemnate special;

– în urma acestor verificări se transmit somații proprietarilor sau deținătorilor de terenuri infestate cu ambrozia, cel târziu până la data de 05 iunie a fiecărui an;

– verificarea și constatarea nerespectării prevederilor acestei legi se face de către o Comisie constituită prin ordinul prefectului;

– Comisia efectuează primul control în perioada 1 – 15 iulie a fiecărui an și în cazul constatării nerespectării prevederilor din somație aplică sancțiunea „Avertisment” sau amenzi;

– Comisia efectuează al doilea control în perioada 16 – 31 iulie a fiecărui an, realizează imagini foto datate și relaționate cu indicatori stabili din locație și cu suprafețele infestate;

– După primirea documentului emis de Comisie, contravenientul trebuie să achite amenda aplicată, care este de 1.000 – 5.000 de lei pentru persoanele fizice și de 10.000 – 20.000 de lei pentru persoanele juridice;

– Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Sănătății pot solicita Comisiei județene efectuarea unor controale tematice suplimentare pe raza localităților unde au fost semnalate focare de infestare a terenurilor cu ambrozia și aplicarea de sancțiuni suplimentare;

– acțiunile de informare, verificare, constatare și sancționare a abaterilor de la prevederile acestei legi se aplică anual, până la eradicarea acestei buruieni.

Gestul de adio dă siguranța reîntoarcerii.-Ion VELICAN

Dar nu numai ambrozia produce polen responsabil de alergii provocate oamenilor sau animalelor, ci și alte plante din flora spontană sau culturile României.

Notă – semnificația notațiilor este: s = efect alergen slab; p = efect alergen puternic; fp = efect alergen foarte puternic; s-p = efect alergen slab în prima parte a intervalului și puternic în partea a doua; p-fp = efect alergen puternic în prima parte a intervalului și foarte puternic în a doua parte; fp-p = efect alergen foarte puternic în prima parte a intervalului și puternic în a doua parte; p-s = efect alergen puternic în prima parte și slab în partea a doua a intervalului.

De remarcat – este și faptul că și porumbul este o plantă alergenă prin polenul său, mai ales în zona de câmpie și irigată. De-a lungul timpului s-au înregistrat chiar câteva decese cauzate de acesta unor persoane, probabil hipersensibile, pe când deserveau instalațiile de irigare prin aspersiune în lanul de porumb în Bărăgan.

Cu alte cuvinte – nu este de glumit cu alergiile provocate de polenul acestor plante, dintre care vârful de lance este ambrozia.

Stimați fermieri, posesori sau nu de familii de albine, vă rog să respectăm cu toții, chiar mai mult decât pe noi înșine, aceste gâze, vechi de peste 400 de milioane de ani pe pământ – deci cu mult mai vechi decât noi oamenii actuali, căci ele sunt cele care ne țin pe noi pe acest pământ, ele sunt, cum s-ar spune, craca pe care stăm, și dacă ele dispar, cu siguranță dispărem și noi, omenirea. Nu sunt vorbe mari, spuse în loc de altceva, ci un avertisment de ultimă oră pe care mă văd nevoit să-l lansez cu fiecare articol pe care-l voi publica. Primesc suficient de multe telefoane prin care mi se aduce la cunoștință despre masacrarea familiilor de albine de către posesorii de unul sau mai mulți pomi fructiferi care fac tratamente chimice „după ureche” și în momente total nepotrivite, mai ales în timpul înfloritului, și fără să anunțe apicultorii de acesta. Legea prevede pedepse aspre pentru astfel de nereguli.

Așadar, înainte de a efectua un tratament chimic la pomi, vii sau legume în câmp, anunțați primăria de acest lucru, comunicând ziua tratamentului și produsele pe care le veți folosi.

Primăriile sunt obligate să înștiințeze pe apicultorii din zona respectivă de acest lucru.

Nu uitați: majoritatea plantelor sunt polenizate de insecte precum albinele. Dacă acestea dispar, iau cu ele pe altă lume și sursele noastre de hrană.

Și dacă hrană nu e … nimic nu e!

Dacă toate astea fi-vor respectate,

Bunăstarea vine de le sine apoi …

