Agresorul din Berlești a scăpat de cătușe!

Anchetatorii nu au considerat că se impune o măsură mai dură față de individul din Berlești care bate și amenință pe toată lumea, plus că umblă cu tractorul prin sat ca pe tarlaua lui, deși nu are permis de conducere. Victor Glăvan a primit măsura controlului judiciar pentru 60 de zile după ultimul scandal de la sfârșitul săptămânii trecute cu un vecin de-al său. El nu e la primul conflict violent de acest gen, în luna august primind de la Judecătoria Târgu Cărbunești o condamnare pentru același gen de acuzații din partea anchetatorilor. Verdictul instanței, care nu este definitiv, îl obligă pe Glăvan la plata unei amenzi penale de 4600 de lei, pe care trebuie să o achite în termen de 3 luni după ce decizia rămâne definitivă.

Vecinul cu care acesta s-a bătut, Stelian Lihu, a fost și el trimis în judecată de anchetatori în același dosar și a primit și el o amendă penală de 4000 de lei. Mai mult, judecătorii i-au obligat pe aceștia să își plătească daune morale drept despăgubiri pentru altercația dintre ei. „ Admite acţiunea civilă formulată de inculpatul-parte civilă Glăvan Victor, şi pe cale de consecinţă, obligă inculpatul-parte civilă Lihu Stelian la plata către inculpatul-parte civilă Glăvan Victor a sumei de 2000 lei, reprezentând daune morale. (…)Admite în parte acţiunea civilă formulată de inculpatul-parte civilă Lihu Stelian, şi pe cale de consecinţă, obligă inculpatul-parte civilă Glăvan Victor la plata către inculpatul-parte civilă Lihu Stelian a sumei de 1.200 lei, reprezentând daune morale.(…)Obligă inculpatul-parte civilă Glăvan Victor la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român (…) Obligă inculpatul-parte civilă Lihu Stelian la plata sumei de 850 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de statul român”, se arată în decizia instanței care, deocamdată, a fost contestată doar de Lihu. În plus, pe Lihu îl mai așteaptă toamna aceasta alte trei dosare penale în care este acuzat de amenințare și în care este inculpat pentru felul în care s-a comportat cu consătenii săi. Dar, până la pronunțarea unei sentințe care să readucă liniștea în Lihulești mai e cale lungă, până atunci oamenii trebuind să stea cu teamă și să facă față toanelor celui care amenință pe oricine fără să se gândească la consecințe.

Gelu Ionescu