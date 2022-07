Agafonov și Penciu au semnat cu CSM

CSM Târgu Jiu merge pe mâna experienței sub panou. Secția de baschet a clubului gorjean s-a înțeles cu pivotul, Andriy Agafonov (36 de ani). Jucătorul din Ucraina a evoluat ultima oară în țara natală, pentru BC Odessa. Superliga a fost întreruptă din cauza războiului declanșat de Rusia, moment în care Agafonov avea medii de 14 puncte, 4.9 recuperări, 2.1 pase decisive și 0.9 capace în 27 minute pe meci. Pivotul se întoarce în România, unde a mai jucat pentru BCM U FC Argeș Pitești. Acolo a fost coleg cu actualul căpitan de la CSM, Porter Troupe. Înalt de 2.08 metri, acesta a mai evoluat în Germania, Lituania sau Ungaria. ,,Andry Agafonov este un jucător pe care îl cunoaștem foarte bine din perioada petrecută la Pitești, dar și din dubla cu Pieno, de pe vremea Energiei. Chair dacă au trecut ceva ani de atunci, rămâne un jucător de certă valoare. Un jucător de interior, poziție 5, dar cu o bună știință a jocului și de asemenea cu o aruncare bună de la semidistanță și chiar de la distanță. Experiența lui, faptul că a mai jucat în România, chiar împreuna cu Troupe, vor fi siguranță un plus pentru noi”, a spus antrenorul echipei, Claudiu Alionescu, pentru csmtargujiu.ro.

De asemenea, după ce le-a prelungit înțelegerile lui Camil Berculescu, Alex Berca, Andrei Gheorghe și Andrei Bărăgan, secția de baschet a ajuns la un acord și cu Bogdan Penciu, jucător de poziție 4, care a evoluat în sezonul trecut la Rapid București. Originar din Timișoara, Penciu măsoară 2.03 metri. ,,Am fost contactat de către antrenor, apoi decizia pe care am luat-o a fost una destul de ușoară, având în vedere proiectul de viitor, care este în creștere de la sezon la sezon la CSM Târgu Jiu. Vin cu gândul de a juca cât mai bine pentru a ajuta echipa să obțină cât mai multe victorii în sezonul ce urmează. Sper să formăm un grup cât mai unit și să facem împreună o figură frumoasă în Liga Națională. Va fi un campionat destul de puternic. Din punctul meu de vedere cine va reuși să se adapteze cel mai bine și cel mai repede la acest nou format va avea de câștigat”, a declarat extrema de forță pentru site-ul oficial al clubului. Pe de altă parte, CSM Târgu Jiu nu a renunțat nici la pista Carl Dylan, și așteaptă un răspuns de la jucătorul american.

Cătălin Pasăre