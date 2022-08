Adversari facili în play-off-ul Conference League

Tragerea la sorți pentru duelurile din play-off-ul Conference League a avut loc marți după-amiază. CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova și Sepsi OSK și-au aflat potențialii adversari dacă vor trece de turul trei preliminar al competiției. Meciurile din play-off vor avea loc pe 18, respectiv 25 august.

Adversarele echipelor românești în play-off-ul Conference League

FCSB / Dunajska Streda vs. Viking (Norvegia) / Sligo Rovers (Irlanda)

Universitatea Craiova / Zorya vs. Lugano (Elveția) / Hapoel Beer Sheva (Israel)

APOEL (Cipru) / Kyzylzhar Petropavl (Kazahstan) vs. Sepsi OSK / Djurgardens

Maribor (Slovenia) / HJK Helsinki (Finlanda) vs. CFR Cluj / Șahtior Soligorsk

Cătălin Pasăre