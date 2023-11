Adversare din Ungaria, Spania și Norvegia pentru CSM Târgu Jiu

Echipa de handbal CSM Târgu Jiu a fost repartizată în Grupa D a EHF European League Woman, ediția 2023-2024. Tragerea la sorți a avut loc la Viena și i-a scos în cale adversare foarte puternice formației noastre. Este vorba de Motherson Mosonmagyarovari KC (Ungaria), Costa del Sol Malaga (Spania) și Sola HK (Norvegia). Meciurile din grupe vor avea loc în perioada 6 ianuarie – 18 februarie 2024. Cele trei echipe sunt fruntașe, în acest moment, în ligile din care fac parte. Formația maghiară este lider în campionat, Malaga este pe podium, iar Sola ocupă locul 5. ,,Pentru noi, nu conta grupa sau cu cine jucam. Este important că acum străbatem Europa în lungime și lățime. E un lucru îmbucurător pentru noi, ca echipă. E nemaipomenit că jucăm cu niște reprezentante destul de puternice ale handbalului feminin. Ne vom deplasa în Ungaria. La ora actuală, echipa din Ungaria am înțeles că este chiar pe primul loc. Se bate acolo sus, a învins și Gyorul, deci vă dați seama că e foarte, foarte puternică. Malaga este o veche cunoștință a handbalului feminin românesc. Anul trecut a eliminat Buzăul. Sunt trei echipe destul de tari, dar, cum spuneam mai devreme, pentru noi va fi o sărbătoare. Va fi un lucru nemaipomenit. Vom aduce trei echipe puternice la Târgu Jiu, vom face o propagandă nemaipomenită handbalului și ne bucurăm de acest lucru. Şi noi venim dintr-un campionat foarte puternic. România are trei echipe, fiind cea mai bine reprezentată națiune în grupele din EHF. Totuși, prioritar este campionatul. Aceste meciuri pe care le avem sunt exact în perioada când avem și o etapă destul de importantă pentru noi, cea de la Mioveni, așa că va trebui să gestionăm bine aceste momente”, a declarat antrenorul Liviu Andrieș. Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în sferturile de finală.

GRUPA A: Nykobing Falster Handbold (DEN), Praktiker-Vac (HUN), Storhamar Handball Elite (NOR), HC Podravka Vegeta (CRO)

GRUPA B: Thüringer HC (GER), H.C. Dunărea Brăila (ROU), HC Lokomotiva Zagreb (CRO), Chambray Touraine Handball (FRA)

GRUPA C: CS Gloria 2018 Bistrița Năsăud (ROU), Neptunes Nantes (FRA), MKS FunFloor Lublin (POL), HSG Bensheim/Auerbach (GER)

GRUPA D: Motherson Mosonmagyarovari KC (HUN), Costa del Sol Malaga(ESP), CSM Târgu Jiu (ROU), Sola HK(NOR)

Țintarul Grupei D

06.01.2024 Motherson Mosonmagyarovari KC – CSM Târgu Jiu

13.01.2024 CSM Târgu Jiu – Costa del Sol Malaga

20.01.2024 Sola HK – CSM Târgu Jiu

03.02.2024 CSM Târgu Jiu – Sola HK

10.02.2024 CSM Târgu Jiu – Motherson Mosonmagyarovari KC

17.02.2024 Costa del Sol Malaga – CSM Târgu Jiu

Expertul sportiv al secției de handbal, Dan Ilieș, a recunoscut că urmează o perioadă foarte aglomerată, iar oficialii clubului analizează mai multe jucătoare pentru a parafa transferuri în iarnă.

,,O să fie cu siguranță foarte greu, dar o să încercăm să dăm maximum, la fel cum am făcut în fiecare partidă. Vor fi două deplasări foarte lungi pentru noi. Vă dați seama că neavând aeroport în Târgu Jiu, o să ne fie cu atât mai greu. În Ungaria, într-adevăr, este o deplasare mai mică. O să vedem exact cum gestionăm acest lucru, deoarece o să jucăm foarte multe meciuri într-o lună de zile. Trebuie să strângem rândurile. Urmează să ne întâlnim cu antrenorii și să demarăm un program, să vedem exact cum va fi cel mai bine pentru noi. Faptul îmbucurător este acela că vom avea trei meciuri pe teren propriu în fața propriilor fani, un moment de bucurie. Rămâne de văzut acum cum o să gestionăm aceste partide și, foarte important pentru noi, rămâne de văzut cum o să gestionăm și partidele din campionat. Noi suntem o echipă cu un lot nu foarte numeros și cred că aici trebuie să umblăm puțin”, a declarat Ilieș. Handbalistele noastre au ajuns în această fază a competiției după ce au trecut de suedezele de la HK Onnereds.

Cătălin Pasăre