Aducerea copiilor la CSM, obiectivul principal al lui Bălăeţ

Robert Bălăeţ va rămâne în fruntea Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu. Directorul a obţinut un nou mandat şi a dezvăluit care va fi principalul său ţel în perioada următoare.

CSM rămâne un club deschis sportului de masă, dar care vrea să crească juniori şi pentru marea performanţă. Entitatea sportivă are secţii de handbal, baschet, lupte, atletism, box şi fotbal. ,,Pe termen scurt sunt clare obiectivele: salvarea de la retrogradare cu echipele de handbal feminin şi baschet masculin şi aducerea cât mai multor copii la CSM. Acest lucru s-a întâmplat an de an, ne-a ieşit, şi cred că suntem pe drumul cel mai bun în materie de copii şi juniori, pentru că acolo este, de fapt, baza acestui club, acolo trebuie să lucrăm foarte mult. În câţiva ani, sper eu să producem. Am început activitatea şi la fotbal, acolo ne bazăm pe o strategie pe o durată mai lungă. Trebuie să ne creştem foarte atent aceşti copii, ca, pe viitor, probabil, să avem şi o echipă unde să-i valofricăm, o echipă de seniori. Nu ne grăbim. Creşterea copiilor pentru echipele de seniori rămâne obiectivul principal. Că sunt de aici, că sunt din alte părţi, noi trebuie să producem. De asemenea, trebuie să le oferim tinerilor din acest oraş posibilitatea de a se antrena, chiar dacă nu toţi vor ajunge profesionişti”, a declarat Bălăeţ. Directorul de la CSM ştie că la club există şi lipsuri, dar spune că lucrurile vor funcţiona din ce în ce mai bine. Oficialul gorjean a avut şi un mesaj pentru părinţi şi fani. ,,Nu sunt nebun să zic că nu ne lipseşte câte ceva, tot timpul ne lipseşte, dar lumea trebuie să ţină cont că am plecat de la nimic acum trei ani şi jumătate. Nu sunt adeptul unor creşteri bruşte, ca apoi să ne prăbuşim. M-aş bucura ca, peste câţiva ani, să vorbim despre jucători sau jucătoare din propria pepinieră şi, atunci, munca noastră nu va fi în zadar. Sper să nu-i dezamăgim pe părinţii acestor copii şi pe fanii echipelor de seniori, care au investit suflet în această nouă echipă”, a mai spus Bălăeţ. Odată cu deschiderea bazinului de înot din cadrul Complexului Sportiv Municipal, la CSM va exista şi o secţie specifică. ,,De ce nu? Sunt dispus şi la acest lucru. Clar vom face ceva şi pentru înot, pentru că este datoria noastră să practicăm acest sport, mai ales cu această bijuterie de bazin şi, atunci, e clar că şi noi o să ne mişcăm şi o să facem ceva în acest sens. Nu avem încă bugetaţi banii pentru această secţie, dar cred că se va rezolva şi această problemă”, a conchis Bălăeţ.

Cătălin Pasăre