Adolescentul care și-a curmat viața, condus pe ultimul drum. Mesaj pentru toți părinții: ,,Sufletul unui copil poate sângera uneori invizibil…”

Băiatul de 16 ani, din Târgu Jiu, care a ales să-și curme viața aruncându-se în râul Jiu, va fi condus astăzi pe ultimul său drum. Andrei Matei Popescu era un adolescent sensibil, atras de muzică, poezie, arte, dar spunea deseori despre sine că este ”vesel de trist”. Apreciat de profesori pentru firea lui timidă, blândă, Andrei se bucura deseori de sprijinul lor moral, în momente dificile. Era foarte legat de mama sa, de familie, de muzica și versurile pe care le compunea și în care arăta trăiri sufletești intense, în care își exprima momentele de nefericire. Din păcate, tristețile lui au trecut cumva neobservate pentru cei din jur, sau nu au fost luate în serios.

Drama lui Andrei Matei Popescu este a multor adolescenți, în această societate lipsită uneori de cele mai umane simțuri. Tragedia acestui copil a marcat sufletele celor care l-au cunoscut, iar pentru familie pierderea lui este o nenorocire pe viață.

În data de 21 noiembrie, tatăl său îi anunța dispariția, spunând că nu-l găsește de 24 de ore. Din acel moment, polițiști, pompieri, voluntari au pornit în căutarea lui. La solicitarea poliției, au venit în ajutor și salvamontiștii, o echipă a Salvamont fiind și cea care a găsit trupul băiatului, vineri, în râul Jiu, în zona barajului.

Tragedia s-a produs după o ceartă în familie. Nimeni nu se gândea că băiatul ar recurge la sinucidere. Mama lui, care urla și plângea în hohote, cu o durere cumplită și greu de descris în cuvinte, a fost luată de un echipaj medical și transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale, dar și tatăl, au fost în locul în care Andrei a fost găsit.

Zeci de adolescenți din Târgu Jiu, mulți foști colegi de generală – de la Școala ”Al. Ștefulescu”, acolo unde a învățat timp de nouă ani, au venit ieri să-și ia rămas bun de la Andrei Matei Popescu, trupul său fiind depus la capela de lângă cimitirul municipal. Astăzi, băiatul va fi înmormântat.

,,Să ne ierți pentru neputința de a te fi salvat”

Despre Andrei Matei Popescu, care a ales să plece dintre noi, lăsând în urmă o durere imensă, o tristețe nemărginită, a scris o doamnă profesor care i-a fost aproape și l-a cunoscut așa cum puțini au putut.

,,Simt nevoia să scriu…

Pentru părintele din mine, pentru profesorul din mine, pentru elevii mei, pentru părinții lor, pentru noi… L-am cunoscut pe Andrei acum un an, când pășea timid alături de bunica lui pe holurile școlii noastre, pentru a deveni licean. După primele ore de limba română a venit la catedră și m-a întrebat dacă îmi place poezia lui Charles Bukowski sau a lui Radu Gyr. Inițial am fost fascinată să constat că un tânăr de 15 ani mă provoacă la discuții inteligente despre literatură… E visul oricărui dascăl… Curând am intuit că tânărul e creativ și sensibil și am simțit că trebuie să-i valorific talentul, pentru ca lumea să-l cunoască pe Andrei. Am simțit bucuria din ochii lui, respectul lui necondiționat, bucuria de a se afla în mijlocul unor oameni care încercau să-i înțeleagă trăirile. I-am cerut într-o zi să se definească în câteva cuvinte, căci pregăteam Balul Bobocilor anul trecut și Andrei urma să se prezinte cu un moment muzical. Mi-a răspuns oximoronic: ”Vesel de trist, doamna profesoară, vesel de trist…”. Am înțeles atunci că acest suflet de copil trăia, precum zeul Ianus, două vieți: îi crescuseră aripi, dar ele erau întoarse, cum ar fi spus poetul Nichita, „înăuntru”…

Andrei al nostru trăia prin POEZIE și prin Muzică. Scria, recita, cânta, trăia… Sau măcar încerca… Recita poezie prin toți porii ființei sale, scria până la epuizare, iar trăirile sale abisale, ascunse, i-au adus aprecierea noastră, a dascălilor, a colegilor săi, căci cuvântul rostit al lui Andrei aducea emoție în inimile tuturor. Andrei a continuat acest drum ascensional pentru ființa sa, câștigând premiul întâi la un concurs de recital din poezia eminesciană, dar și la un spectacol teatral pentru liceeni, „Picături de suflet”, în care acest copil și-a jucat propriul rol: un solilocviu profund, cutremurător, despre variantele sinelui posibil, despre singurătate, despre viață, despre necesara interacțiune cu ceilalți… Aveam să constat că tânărul are un talent copleșitor, unic. Curând însă Andrei avea să ne comunice că fusese transferat la alt liceu, lăsând în urmă tot ce construise alături de noi, de mica noastră comunitate din Liceul Energetic. Andrei al nostru (continui să cred că Andrei a fost și rămâne al nostru) revenea constant la colegii și profesorii săi, căci lăsase aici o parte din ființa sa…

Dragi părinți, care citiți acest mesaj, dragi colegi, cred că drama lui Andrei ar trebui să ne facă în a reconsidera conexiunea cu sufletul și mintea lor, a copiilor din fața noastră, ale căror suflete pot sângera uneori invizibil…

Copiii din fața noastră ascund drame intense uneori, iar haosul acestei societăți dezechilibrate ni-i îndepărtează și ni-i convertește iremediabil… Să stăm alături de ei, să îi întrebăm ce îi doare, să pătrundem în beciul sufletului lor, câtă vreme acolo mai există încă o candelă aprinsă…

Recitind acum versurile poetului Charles Bukowski, care îi plăceau atât de mult lui Andrei, realizez că zidurile ființei unui om sunt atât de puternice, încât e nevoie de fiecare secundă din viață să stăm LÂNGĂ EI, pentru a construi acolo o fereastră; o fereastră pentru a vedea și auzi ce se întâmplă DINCOLO: dincolo de zâmbet, dincolo de cuvânt, dincolo de trăirea simulată pe care copiii noștri o afișează uneori…

„suntem inexplicabil de singuri,

pentru totdeauna singuri,

aşa a fost planificat

să fie,

niciodată nu s-a dorit

ca lucrurile să fie altminteri –

iar când va începe

lupta cu moartea

ultimul lucru pe care vreau să-l văd

este

un cerc de feţe omeneşti

aplecat deasupra mea –

mai bine să se afle acolo

doar vechii mei prieteni

şi zidurile sinelui meu”.

Să ne ierți, Andrei al nostru, vechii tăi prieteni din Liceul Energetic, pentru neputința de a te fi salvat…”, este mesajul de o tristețe adâncă a doamnei profesor Geta Clipicioiu.

Mihaela C. Horvath