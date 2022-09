Admitere ID/IFR 2022

Sesiunea SEPTEMBRIE

Ocupă ultimele locuri la învățământul la distanță, sau cu frecvență redusă din Universitatea Politehnica Timișoara

#ViitorulînRitmulTău

Fii student al Universității Politehnica Timișoara oricând, de oriunde și în ritmul tău și ocupă ultimele locuri la învățământul la distanță, sau cu frecvență redusă!

Înscrie-te online la concursul de ADMITERE ID/IFR 2022 – sesiunea Septembrie, sau optează pentru înscrierea în format fizic, începând de astăzi la universitate!

Te-ai gândit să termini o facultate, însă crezi că timpul nu îți permite? Acum poți deveni student la Universitatea Politehnica Timișoara, indiferent de localitatea sau țara de rezidență, numărul orelor lucrate pe săptămână sau responsabilitățile de zi cu zi.

Accesul la cursuri, note, teme și informații administrative este permanent prin platforma Campus Virtual UPT. Activitățile de laborator, seminar și examenele au loc doar sâmbăta și duminica. Cursurile și cadrele didactice, competențele, titlul și profesia sunt aceleași cu studiile la forma de învățământ cu frecvență. Echipa de Suport dedicată ID/IFR îți stă la dispoziție, atât în perioada de admitere, cât și pe parcursul anilor de studiu!

Universitatea Politehnica Timișoara, prin Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL) organizează și desfășoară, în perioada următoare, admiterea online și fizic pentru programele de studiu în regim de învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă.

https://elearning.upt.ro/admitere/

ADMITERE 2022 – sesiunea SEPTEMBRIE

Informatică: informaticieni – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Automatică și Calculatoare – 3 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/informatica/

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale – 4 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologii-si-sisteme-de-telecomunicatii/

Comunicare și Relații Publice: specialiști în comunicare – 3 ani de studiu, învățământ la distanță, în colaborare cu Facultatea de Științe ale Comunicării – 35 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/comunicare-si-relatii-publice/

Tehnologia Construcțiilor de Mașini: ingineri – 4 ani de studiu, învățământ cu frecvență redusă, în colaborare cu Facultatea de Mecanică – 47 locuri

https://elearning.upt.ro/educatie/licenta/tehnologia-constructiilor-de-masini/

Tipul concursului de admitere

Pentru formele de învățământ ID/IFR, admiterea se desfășoară prin concurs de dosare, criteriul de departajare fiind media de la Bacalaureat. În acest an, procedura de admitere poate fi realizată la alegere atât exclusiv online, cât și fizic, la sediul CeL sau centrele din facultăți și centrele zonale dedicate admiterii, conform programului din calendarul admiterii 2022.

Programele de studiu sunt acreditate de către ARACIS și conferă o diplomă echivalentă celei de la forma de învățământ cu frecvență, mai precis – diploma de studii superioare de licență în forma de învățământ la distanță/cu frecvență redusă, conform cu hotărârea publicată în Monitorul Oficial al Guvernului României.

Calendar ADMITERE 2022

Înscriere candidaţi:

22.08.2022 – 10.09.2022, până la ora 14:00 (online https://admitere.upt.ro/);

01.09.2022 – 10.09.2022, până la ora 14:00 (fizic la centrele din facultăți/CeL conform orar afișat)

Concurs de dosare

12.09.2022

Rezultatele concursului

12.09.2022, ora 18:00

Confirmări Runda I

13.09.2022, ora 10:00 – 14.09.2022, până la ora 16:00

Afișare Runda II

14.09.2022, ora 18:00

Confirmări Runda II

15.09.2022, ora 10:00 – 15.09.2022, până la ora 14:00

Afișare Runda III

15.09.2022, ora 16:00

Confirmări Runda III

15.09.2022, orele 16:00 – 18:00

Rezultatele finale

15.09.2022, ora 20:00

Înscrieri online și fizic

Înscrierea la concursul de admitere cu depunerea actelor necesare și întreg procesul de admitere și confirmare a locului, pentru anul universitar 2022-2023 se poate realiza atât online – folosind aplicația dedicată Enroll (https://admitere.upt.ro/), cât și fizic, la centrele din facultăți sau sediul CeL, sau centrele zonale dedicate admiterii, personal de către fiecare candidat.

Mobil: (+4)0725 890 389; (+4)0725 890 988

E-mail: contact@elearning.upt.ro

Metoda de învățământ

Diploma de licență acordată la finalul studiilor este echivalentă celei de la forma de învățământ cu frecvență, singura diferență fiind menționarea formei de învățământ. Curricula, cursurile sunt identice cu cele de la forma deînvățământ cu frecvență, iar tutorizarea va fi efectuată de către aceleași cadre didactice care desfășoară cursuri la forma de învățământ cu frecvență.

Avantaje ale desfășurării cursurilor prin învățământ la distanță:

patru întâlniri față în față, în Universitate / semestru, programate în zilele de sâmbătă – ID

întâlniri sâmbăta și duminica conform planului de învățământ anual – IFR

acces permanent la platforma online Campus Virtual al UPT – cursuri, note, teme și informații administrative

examene programate doar sâmbăta și duminica

Studenții ID/IFR beneficiază de suport fizic la sediul CeL, dar și online, prin intermediul Campusului Virtual: materiale de curs, teme și activități, note examene, informații administrative, comunicare și interacțiune directă pe durata studiilor.

Specializări

Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații

Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti de înaltă performanţă şi competenţă cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor, dar în egală măsură pregătiți şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în economia de piaţă.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: transmisii integrate de date şi voce, tehnologii audio-video şi multimedia, programare web, reţele de telecomunicaţii, telefonie fixă şi mobilă, dezvoltare de aplicații online.

Toți absolvenţii ultimelor generații şi-au găsit locuri de muncă în domeniu. http://www.etc.upt.ro/

Informatică

Absolvenţii acestei specializări vor deveni specialişti informaticieni. Informaticianul în formare trebuie să poată găsi soluţii complete pentru problemele practice de prelucrare a datelor şi pe baza conceptelor generale ale informaticii şi ştiinţei calculatoarelor. Pentru aceasta trebuie să stăpânească pe lângă bazele teoretice ale informaticii şi posibilităţile utilizării practice a acestora. El/ea va trebui să cunoască şi să înţeleagă un spectru larg de aplicaţii din tehnică, respectiv economie. Informaticianul găsește un larg domeniu de activitate în diverse domenii ale tehnicii şi economiei.

Ei vor beneficia de pregătire de înalt nivel în domenii de actualitate pe piaţa muncii: medii de programare, dezvoltare şi administrare sisteme informatice, administrare de reţea, dezvoltare de aplicaţii web.

http://admitere-ac.ro/

Comunicare şi Relaţii Publice

Pentru Comunicare şi Relaţii Publice (CRP) în regim de învăţământ la distanţă (ID) competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de specializarea la forma de învăţământ cu frecvenţă Comunicare şi Relaţii Publice, domeniul de licență Științe ale Comunicării. Titlul profesional care se acordă absolvenților la finalizarea studiilor este de “Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării”.

Programul de studii Comunicare şi relaţii publice – învățământ la distanță formează absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în domeniul comunicării şi al relaţiilor publice pentru activităţi specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, organizaţii politice, organizaţii non-guvernamentale etc.: specialişti în comunicare și relaţii publice, specialişti în relaţiile cu presa, purtători de cuvânt, consultanţi în comunicare și relații publice, consultanţi resurse umane, asistenți manager, referenți, mediatori lingvistici.

http://sc.upt.ro/

Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) defineşte o profesie adaptată evoluţiei economice prezente şi viitoare, conectată la practica europeană şi mondială, în care inginerului mecanic, pe lângă instruirea tehnică de bază de profil Inginerie Industrială, i se formează competenţe operaţionale pentru sectorul productiv în general dar şi pentru sfera serviciilor şi de promovare produs.

Profilul profesional al inginerului TCM oferă absolvenților noștri posibilități diversificate de integrare pe piaţa muncii în sectoare industriale sau de prestări de servicii cum ar fi: producţia de componente, subansambluri sau produse industriale sau manufacturiere, pentru industria de autovehicule (automotive), energetică, transporturi aeriene, navale sau feroviare, echipamente industriale, produse electrocasnice, aparate de măsură și control, mecanică auto, întreținere şi reparații în domeniul mecanic.

http://mec.upt.ro/

Ce spun studenții și absolvenții specializărilor la ID și IFR

ID are profesori foarte buni și dedicați, care m-au ajutat sa deprind cunoștințe în domeniul atât de dinamic al tehnologiei informației, prin cursuri moderne și interactive. Prin studiu continuu, lucru la firmă, concursuri, un internship în Finlanda și alte cursuri și specializări online pe care le-am urmat cu multă pasiune, cred am reușit să acumulez multă experiență pe perioada facultății și să fiu cu un pas în fața colegilor mei, la finalizarea studiilor de licență.

Lumea în care trăim astăzi și industriile în care lucrăm sunt într-o continuă dezvoltare și se tehnologizează foarte repede, iar noi suntem nevoiți să nu ne oprim din învățat pe tot parcursul vieții, pentru a rămâne relevanți în domeniile în care profesăm. De asemenea, și modul de lucru se schimbă, programele de lucru devin mai flexibile pentru a le permite oamenilor să își ducă la capăt responsabilitățile pe care le au.

Astfel, consider că probabil cea mai bună opțiune care ne oferă cunoștințele necesare, flexibilitatea de a ne urma interesele și modelul de învățare continuă este o astfel de specializare la distanță, pe care eu sunt foarte mulțumit ca am urmat-o.

Victor Holotescu – absolvent Informatică ID, promoția 2016

Care este scopul meu la UPT – TCM-IFR ?

Cu toții avem visuri, al meu a fost să ajung inginer. S-a întâmplat la 27 de ani, la nici 2 luni după începerea cursurilor UPT-TCM-IFR. Trebuie doar să crezi în visul tău și cel mai important să știi ce vrei.

IFR mi-a oferit șansa unei noi vieți. Recunosc că pe primul loc este familia mea, dar totodata îmi gestionez timpul destul de bine (având în vedere participarea la cursuri, doar în weekend-uri) iar timpul rămas după job îl aloc atât studiului (curiozitate, interes și pasiune) cât și momentelor petrecute cu cei dragi, pentru a evolua nu doar intelectual dar și pe plan social, spiritual cât și fizic.

Recomanzi IFR?

Da, am recomandat tuturor oamenilor, indiferent de vârstă, oameni care nu au avut curaj sau care au crezut că nu este momentul. “În fiecare zi te trezești și ai o a doua șansă să faci ce vrei, să fii cine vrei, singurul lucru care te poate opri ești tu”.

Marius Bundac – student în anul IV – Tehnologia Construcțiilor de Mașini IFR

N-am uitat de facultate. Din momentul în care am fost admisă la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnica Timișoara am știut că locul meu este aici. Am ales specializarea Comunicare și Relații Publice deoarece are ceva aparte, ceva ce te face să rămâi lângă cadrele didactice și să aprofundezi domeniul cât mai mult. Această facultate îți oferă direcții diverse de dezvoltare și învățare și te pune fără îndoială în fața unor oportunități extraordinare de a cunoaște și de a te dezvolta. Aici este locul potrivit pentru cineva care dorește să intre în lumea publicității, a PR-ului sau în general, în lumea comunicării. Pentru mine, cei trei ani de studenție la Facultatea de Științe ale Comunicării specializarea Comunicare și Relații Publice a însemnat o treaptă care te aduce mai aproape de statutul de profesionist într-un domeniu mereu actual și de interes. Cu ajutorul îndrumătorilor, al cadrelor didactice, care m-au susținut de-a lungul celor trei ani de facultate, treapta nu a fost greu de urcat.

În concluzie, vă îndemn pe toți cei care iubiți domeniul comunicării și aveți interesul de a înțelege cât de mult contăm pe actul comunicațional, cu toate speciile acestuia, în domeniul Comunicării și Relaților Publice să profitați de șansa de a evolua! Gustă din toate și alege ce ți se potrivește!

Violeta Oneț – absolventă Comunicare şi Relaţii Publice ID – promoția 2019

Dacă ești deja angajat și nu ai timp să faci o facultate la zi care să te ajute în domeniul tău, facultatea la distanță este cea mai potrivită pentru tine! Așa am făcut și eu! Cred în învățarea și educarea continuă și te încurajez și pe tine să o faci! Mai ales în domeniul care te pasionează!

Ludmila Focsa-Popovici – ETC ID 2018

Informații suplimentare:

Website CeL: https://elearning.upt.ro/admitere/

Facebook: https://www.facebook.com/CIDUPT

Twitter: http://twitter.com/elearning

Instagram: @elearning_upt

Youtube: http://www.youtube.com/user/cidupt

Contact

Centrul ID/IFR si e-Learning

elearning.upt.ro

Mobil:

(+4)0725 890 389

(+4)0725 890 988

E-mail: contact@elearning.upt.ro