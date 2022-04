Administrația CEO ține problemele sub capac. Nici parlamentarii nu cunosc situația companiei

Radu Miruță, deputat USR, vrea să afle dacă la Complexul Energetic Oltenia vor fi stopate concedierile, dată fiind necesitatea României de independență în energie. Se cunoaște deja faptul că în sarcina CEO a revenit măsura de a mări capacitatea de producție cu 300 MW. În același timp, compania e hotărâtă să facă cel puțin 1.000 de concedieri, în acest an, în ciuda faptului că deficitul de personal pune în pericol activitatea în cariere și chiar viața angajaților.

Pe de altă parte, CEO are posibilitatea financiară, dat fiind sprijinul și sprijinul UE, să angajeze personal. Din păcate, compania a scos la concurs doar câteva zeci de posturi în producție, la mii de cereri de angajare. Însă problemele societății de stat sunt foarte bine ținute ,,sub capac”, iar salariații sunt amețiți de fel și fel de promisiuni: ba de pensionare anticipată , ba de măriri ale veniturilor.

Deputatul de Gorj al USR, Radu Miruță, are, totuși, câteva întrebări pentru administrația CEO, aproape retorice. Spunem asta, fiindcă șefii societății de stat nu se sinchisesc să răspundă problemelor ridicate nici măcar de către proprii salariați. ,,La CEO, stânga nu știe ce face dreapta si viceversa. Nu exista nicio gândire unitara strategica, comunicarea procesului de restructurare este sub orice critica. S-au anunțat angajări (angajări în care se implica de a valma primari, directori din companie, politicieni si primari ai puterii), dar nimeni nu spune ce se va întâmpla cu cei 600 de noi angajați după 31 decembrie 2022! Nimeni nu comunica nici măcar cu edilii din zonă, ori cu proprii angajați ai CEO, cum se va derula mai departe procesul de restructurare. Se vor stopa concedierile in CEO? Se vor menține locurile de munca nou create acum ca urmare a crizei din Ucraina sau doar ne batem joc de unii tineri care vor sa se angajeze?!? Se vor crea locuri de munca alternative prin reconversie profesionala? Se va investi in securitatea la locul de munca sau vom contabiliza in continuare numărul deceselor premature?!? Oamenii care ar trebui să dea răspunsuri de o manieră clară la aceste întrebări și la multe altele evită să comunice între ei, darămite să mai comunice cu angajații sau cu opinia publică!”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

M.C.H.