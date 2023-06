Adela Bălțoi Dumitrescu, victorie în Maratonul de la Caen

Succes internațional pentru atleta Adela Bălțoi Dumitrescu. Gorjeanca s-a impus, în weekend, la Maratonul de la Caen (Franța). Este a doua oară când sportiva aleargă în această cursă, anul trecut obținând locul secund. De data aceasta, atleta a triumfat în ,,Hexagon”, dar nu a reușit și un personal best. Adela a terminat concursul în 2h 51 ‘. Ambițioasă, gorjeanca nu s-a mulțumit ,,doar” cu locul 1. ,,Nu mi-am făcut record personal. Am avut puțin ghinion că am prins o zi cu vânt și niște probleme de sănătate. Prima jumătate a mers bine, conform planului, dar a doua jumătate a cursei a fost mai dificilă, cu urcări și vânt, iar corpul nu m-a mai ajutat, m-am simțit epuizată. Așa este la maraton, se pot întâmpla multe, nu este o cursă ușoară. Eu sunt pregătită, știu asta, dar mai am nevoie de o altă cursă ca să fructific munca în rezultate”, a declarat Adela. Pentru sportivă urmează alte concursuri în luna iunie. Va alerga într-o cursă caritabilă la Făgăraș, iar apoi la Gran Prix-ul de la București (10 km). Atleta formată la CS Pandurii Târgu Jiu reprezintă acum cluburile ACS Sportul Feroviar și CSM Caransebeș.

Cătălin Pasăre