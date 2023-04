Adela Bălțoi Dumitrescu a câștigat semimaratonul de la București

Atleta gorjeancă Adela Bălțoi Dumitrescu (ACS Sportul Feroviar) și-a trecut în palmares o nouă medalie prețioasă. Sportiva formată la CS Pandurii s-a impus în cursa de 21 de kilometri, din cadrul concursului Wizz Air Bucharest International by Constantina Diță. Tot locul 1 pe echipe l-a luat Adela și împreună cu CSM Caransebeș, alături de Liliana Dragomir și Alina Preda. Mai mult, sportiva a bifat și un nou record personal pe această distanță, terminând cursa cu timpul 1h 15 min 20s. ,,Vremea a fost ideală, pe placul meu. Cursa a fost puțin dificilă pe ultimii 3-4 km, mi-a fost greu pentru că am avut ceva urcare, dar am depășit momentul și am tras până la ultimul metru. Mi-am îndeplinit obiectivul și am reușit un record personal, asta îmi doream cel mai mult, indiferent de locul obținut. Momentan nu știu care va fi următoarea cursa, dar aștept cu nerăbdare maratonul. Intenționez să alerg și la OMV Petrom, pe 14 mai, tot 21 km”, a declarat Adela pentru Cotidianul Gorjeanul. Sportiva este pregătită la ACS Sportul Feroviar de Gabriel Brănișteanu.

Cătălin Pasăre