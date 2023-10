Adela Bălțoi Dumitrescu a câștigat CN de Cros

An la superlativ pentru Adela Bălțoi Dumitrescu, care adună medaliile în competițiile interne. Sportiva gorjeancă a urcat pe prima treaptă a podiumului la Campionatul Național de Cros, competiție desfășurată sâmbătă, în județul Suceava, la Poiana Stampei. Atleta care reprezintă cluburile ACS Sportul Feroviar și CSM Caransebeș a alergat cei 8 km în 30 de min și 17 secunde. Adela, care se pregătește cu antrenorul Gabriel Brănișteanu, vrea acum gloria europeană. Va alerga la Campionatul Balcanic în proba de maraton. Competiția se va desfășura în Atena, pe 12 noiembrie. ,,Mi-a plăcut traseul, în mare, nu mi s-a părut greu, cu toate că am fost puțin obosită. Am ajuns foarte târziu la Suceava. Urmează o competiție importantă pentru mine, proba mea de suflet și ultima din acest an, Campionatul Balcanic de maraton, care se va desfășura în Atena, Grecia, pe 12 noiembrie. Îmi doresc o medalie și, de ce nu, sa câștig, dar în general vreau să fiu cea mai bună versiune a mea în acea zi, să știu că am dat tot ce am putut eu mai bun în cursă”, a declarat sportiva.

Cătălin Pasăre