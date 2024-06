Acuză fraudă și înșelăciune la tombola organizată de o sală de jocuri de noroc din Târgu Jiu! Procurorii, sesizați, după ce biletele de la tombolă au fost descoperite la tomberon!

Un cunoscut operator în domeniul jocurilor de noroc din Târgu Jiu, cu afaceri de peste 7,5 milioane de euro, a ajuns în atenția procurorilor fiind acuzat de fraudarea organizării unei tombole cu câștiguri substanțiale. Concret, un tânăr din Târgu Jiu a sesizat procurorii, în legătură cu faptul că a fost înșelat de firma deținătoare a unor săli de jocuri de noroc din municipiu și îi acuză pe managerii acesteia că au măsluit o tombolă cu premii estimate până la 60.000 de lei. Mai exact, tânărul suspectează că premiile nu au fost acordate în mod transparent, în contextul în care mai multe tichete ale sale lipseau din urnă, iar alte tichete, care ar fi trebuit să participe la tombola, au fost descoperite la ghena de gunoi din spatele unei săli de jocuri a firmei respective. Bărbatul susține că are probe doveditoare ale fraudei pe care le va depune la dosarul deschis de procurori.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu au fost sesizați, zilele trecute, de un bărbat din municipiul Tg-Jiu care a denunțat presupuse fapte de înșelăciune și fraudă, săvârșite de firma Beroe Games SRL și reprezentanții acesteia, care dețin mai multe săli de jocuri de noroc. Tânărul a afirmat că timp de două luni, în aprilie și mai a.c., s-a înscris la tombola organizată de operatorul de jocuri de noroc în incinta sălii de jocuri ,,Play 1”, manageriată de un anume Narcis Vasile Popescu, situată pe strada Popa Șapcă din Tg-Jiu. Acesta declară că tombola a fost promovată de angajații firmei care promiteau premii substanțiale pentru participanți. Biletele de tombolă erau câștigate aleatoriu de jucători, iar pe baza unor serii aceștia erau înscriși la tombolă. Pe parcursul celor două luni, premiile s-au ridicat la aproximativ 60.000 de lei, însă modul de desfășurarea al tombolei i-a ridicat unele semne de întrebare tânărului, care, deși participase cu un număr considerabil de bilete, acestea nu s-au regăsit, în totalitate, în urnă.

,,Am constatat că extragerea câștigătorilor nu a fost desfășurată conform regulilor anunțate, iar premiile nu au fost acordate în mod transparent și corect, deoarece din urna tombolei lipseau mai multe dintre tichetele mele. Rugând angajații și responsabilii sălii să îmi arate câte tichete am înregistrat pe perioada tombolei, aceștia nu au putut să îmi prezinte o situație cu câte dețin și nici chitanțierele pe acea perioadă”, a declarat tânărul târgujian. În plângerea adresată procurorilor, acesta a menționat că extragerea câștigătorilor și a premiilor era schimbată săptămânal sau din două în două săptămâni, neexistând un regulament fix, deși modalitatea de câștigare a tichetelor de participare era aceeași, iar anunțarea premiilor exista doar verbal și de scurt moment. De asemenea, câștigătorii anunțați în sală erau persoane necunoscute și există suspiciunea că aceștia erau în legătură cu angajații sălii de jocuri. Tânărul suspectează că unele premii, inclusiv cele principale nu au fost acordate, sub pretextul că nu au fost revendicate, cu toate că au fost multe persoane care ar fi putut revendica acele premii, iar repartizarea lor nu există.

Mai mult, susține acesta, că după doar câteva zile de la acest episod, a găsit, întâmplător, lângă ghenele de gunoi din spatele sălii de jocuri mai multe tichete de tombolă aruncate.

,,Eu locuiesc în zona sălii de jocuri și am găsit lângă tomberoanele de gunoi anumite tichete aruncate ce conțin datele de identificare ale firmei, cât și seriile de joc ale tichetelor aferente tombolei din perioada aprilie – mai a.c.”, a precizat bărbatul. Pentru că toate acestea i-au creat suspiciunea că tombola a fost fraudată cu scopul de a induce în eroare participanții și ca firma să obțină un câștig necuvenit, dar mai ales pentru că, în calitate de client, tânărul consideră că a fost înșelat, a formulat o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu și le solicită procurorilor să demareze o anchetă, menționând că, pe lângă alte probe, va depune la dosarul cauzei și unele fotografii și înregistrări video. Trebuie spus că, firma Beroe Games SRL a solicitat, în ultimii patru ani, 11 acorduri de funcționare pentru tot atâtea săli de jocuri de noroc în Târgu Jiu. Societatea a derulat, anul trecut, afaceri din jocuri de noroc de 37,5 milioane de lei, adică în jur de 7,5 milioane de euro și a generat un profit de 4,1 milioane de lei (820.000 de euro).

Claudiu Matei