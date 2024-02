Acțiuni pentru combaterea accidentelor rutiere cu implicarea pietonilor, bicicliștilor și căruțașilor

Pentru menținerea unui trend descendent al accidentelor rutiere produse pe fondul indisciplinei pietonale, abaterilor săvârșite de bicicliști și căruțași, la data de 26 februarie a.c., polițiștii cu atribuții pe linie rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj au desfășurat activități preventive-educative în mediul rural, pentru combaterea accidentelor rutiere cu implicarea bicicliștilor și căruțașilor. În acest sens, polițiștii au acționat pe mai multe artere deschise circulației rutiere din județ (DN-67-Scoarța, DN-67 B-Târgu Cărbunești, Licurici, Hurezani, DN-6 B Căpreni, Stoina, Crușeț, DJ-661 Bărbătești, Turburea, Țânțăreni), unde au distribuit veste reflectorizante bicicliștilor și căruțașilor. De asemenea, polițiștii au procedat la testarea alcoolscop a participanților la trafic și la informarea acestora cu privire la pericolele la care se expun în cazul nerespectării normelor legale în vigoare.

„Menționăm faptul că, de la începutul anului 2024, până la data de 21 februarie a.c., la nivelul județului Gorj s-au produs 6 accidente rutiere grave, soldate cu decesul a 3 persoane, rănirea gravă a 4 persoane și rănirea ușoară a altor 3 persoane. Astfel de activități vor avea loc și în perioada următoare, în vederea reducerii riscului rutier și a prevenirii și combaterii accidentelor rutiere de orice fel”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Recomandările IPJ Gorj:

Pentru bicicliști:

– pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani;

– copiii sub 14 ani pot circula doar în locuri special amenajate, parcuri sau proprietăți private, iar deplasarea pe drumurile publice se face doar însoțiți de adulți;

– bicicletele trebuie conduse pe partea dreaptă a drumurilor publice, cât mai aproape de bordură sau acostament. Acolo unde există piste speciale pentru biciclete, conducătorii acestora le vor folosi obligatoriu. Unde există acostamente amenajate cu prundiș, pământ bătătorit sau poteci laterale, bicicliștilor li se recomandă folosirea lor.

– la schimbarea direcției de mers asigurați-vă temeinic și semnalizați din timp intenția de a vira. Semnalizarea se efectuează cu cel puțin 50 m în localități, respectiv 100 m în afară, înainte de efectuarea manevrei;

– intenția de a vira trebuie semnalată cu mâna, astfel: brațul stâng întins orizontal la schimbarea direcției de mers spre stânga sau la depășire; brațul drept întins orizontal la schimbarea direcției de mers spre dreapta; brațul drept întins orizontal balansat în plan vertical la oprirea bicicletei.

– virajele spre dreapta se încep de pe partea dreaptă a drumului iar virajele spre stânga de lângă axul drumului. Apropierea de axul drumului se realizează din timp, înainte de efectuarea propriu-zisă a manevrei.

În circulația pe drumurile publice bicicleta trebuie echipată cu dispozitiv de frânare eficace, cu sistem adecvat, funcțional, de direcție, cu lumini corespunzătoare și dotată cu sistem de avertizare sonoră și cu dispozitive fluorescent-reflectorizante. Pentru un plus de siguranță se recomandă ca biciclistul să poarte cască de protecție omologată, iar în mod obligatoriu pentru a putea fi observat de ceilalți participanți la trafic să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă. Este interzis bicicliștilor: să circule în paralel, cu excepția situațiilor când participă la competiții sportive organizate; să circule fără a ține cel puțin o mână pe ghidon și ambele picioare pe pedale; să circule în timp ce se află sub influența alcoolului, a produselor ori substanțelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora; să se țină de un vehicul aflat în mers; să transporte o altă persoană, cu excepția copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat în față un suport special sau este construit/echipat special pentru transportul altor persoane; să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulația celorlalți participanți la trafic; să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață sau zăpadă; să conducă bicicleta fără a menține contactul roților cu solul.

Pentru căruțași:

Vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în faţă cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare albă, iar în spate, cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare roşie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului. Atunci când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum şi pe timpul nopţii, vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în plus, în partea laterală stângă, cu cel puţin o lumină de culoare albă sau galbenă, situată mai sus de nivelul roţilor. Conducătorul vehiculului trebuie să aplice, pe harnaşamentul animalului trăgător, materiale reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu uşurinţă de către ceilalţi participanţi la trafic.

Circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală:

Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tracţiune animală trebuie să fie conduse pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile. Dintre obligațiile conducătorilor de vehicule cu tracţiune animală, amintim:

– obligația de a conduce animalele astfel încât acestea să nu constituie un pericol pentru el şi ceilalţi participanţi la trafic;

– să nu oprească sau să staţioneze pe partea carosabilă a drumului public;

– să nu conducă vehiculul când se află sub influenţa alcoolului, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;

– să semnalizeze schimbarea direcţiei de mers cu braţul şi să se asigure că din faţă sau din spate nu circulă vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasării.