Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa reputatului istoric de artă, Doïna Lemny

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu a acordat luni, 29 mai 2023 (în Sala „Auditorium Maximum”), cea mai înaltă distincție a sa, titlul de Doctor Honoris Causa, doamnei Doïna Lemny, doctor în istoria artei, specializată în arta secolului al XX-lea (cu precădere în sculptură) și în exegeza operei lui Constantin Brâncuși. Cu această ocazie au vorbit prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu (rectorul universității), prof. univ. dr. Tiberiu Horațiu Gorun (președintele senatului), prof. univ. dr. Cristian-Robert Velescu și istoricul de artă dr. Doïna Lemny.

Originară din județul Brăila, Doïna Lemny este absolventă a Facultății de Filologie, secția franceză-engleză, a Universității Al. I. Cuza din Iași (în 1977). Între 1977 și 1990 este muzeograf la Patrimoniul Muzeului din Iaşi şi apoi la Muzeul de Artă din același oraș. În anul 1990, îşi începe activitatea la Centrul Pompidou din Paris, în cadrul Serviciului educativ şi documentar. Analizează bibliotecile din fondul Brâncuşi, Brauner, Malraux, Kandinsky. Participă la reinstalarea Atelierului Brâncuşi din Paris.

În 1992, obține diploma de studii aprofundate în istoria artei la Universitatea Sorbonne, Paris I. În 1997, i se acordă titlul de doctor în istoria artei la Sorbonne, Paris I, cu teza „Le Milieu artistique et culturel de Brâncuşi. Essai d’investigation à partir du legs à l’État français”.

Din 1996, devine muzeograf-cercetător la Musée National d’Art Moderne, Centrul Pompidou, Paris. Activitatea sa este impresionantă, mai ales în ceea ce privește prezentarea vieții lui Constantin Brâncuși și analiza operei sale. Este co-curator al expoziţiilor organizate la galeria Atelierului Brâncuşi pe teme din creaţia sculptorului: „La Colonne sans fin” (1998), „Leda” (1998 – 1999), „Princesse X” (1999 – 2000), „Brâncuşi & Duchamp” (2000), „Le Baiser” (1999), „L’Oiseau dans l’espace” (2001), „Le portrait ?” (2002 – 2003).

Este și curatoarea mai multor expoziţii: „Pevsner dans les collections du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne” (2001), „La Dation Brancusi: dessins et archives” (2003), „Toni Grand à l’atelier Brâncuşi” (2007), „Matisse-Pallady et La Blouse roumaine. Une amitié sous la censure”, Centre Pompidou (2018 – 2019), „Brancusi. La sublimation de la forme” Bruxelles, Bozar, festivalul Europalia România (2019 – 2020).

Doïna Lemny a participat la numeroase congrese internaţionale și a susţinut conferinţe la Paris, Bucureşti, Londra, New York, Veneţia, Roma. A fost invitată la emisiuni de radio şi televiziune, cu tematică artistică modernă şi contemporană, la Bucureşti, Paris, Bruxelles, Londra. A publicat 15 cărţi, considerate lucrări de referinţă pentru arta secolului al XX-lea, care au fost traduse și în limba română. I-au fost publicate eseuri în 50 de volume colective şi peste 100 articole în presă şi în reviste de artă.

Din 2018, este membră a comitetului ştiinţific al Editurii „Vremea”, fiind unul dintre coordonatorii apariției lucrărilor de artă şi de istoria artei, din cadrul acestei edituri.

Mai multe cărți referitoare la genialul sculptor român se regăsesc și în colecțiile bibliotecii Centrului de Cercetare, Documentare și Promovare „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu: „Brâncuși inedit”, „Constantin Brâncuși”, „Brâncuși. Cumințenia pământului – operă unică”, „Brâncuși și Duchamp – povestea unei prietenii”, „Brâncuși, artistul care transgresează toate hotarele”, „Brâncuși și Marthe sau povestea de iubire dintre Tantan și Tonton”, „L-au întâlnit pe Brâncuși”.

Doïna Lemny a răspuns în mai multe rânduri invitației Centrului Brâncuși de a participa la simpozioanele internaționale organizate de instituție, susținând conferințe și lansând cărți, eseurile sale fiind publicate în revistele „Brâncuși” și „Confesiuni”.

Activitatea sa prodigioasă, materializată în lucrări științifice, cărți și monografii recunoscute pe plan național și internațional (în special, în sfera exegezei brâncușiene), acțiunile de organizare a unor expoziții de excepție (mai multe dintre ele cu opere aparținând creatorului sculpturii moderne) în Franța și în alte țări, ca și participările sale în cadrul congreselor internaționale au avut ca efect benefic popularizarea în lume a creațiilor artistului cu origini gorjene, Constantin Brâncuși. Această activitate excepțională și prestigiul internațional de care se bucură istoricul de artă Doïna Lemny justifică pe deplin faptul de a i se acorda titlul onorific de Doctor Honoris Causa, de către Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Sorin Buliga