Un accident s-a produs în zona Mănăstirii Lainici, astăzi, iar un bărbat, de 27 de ani, a fost rănit.

ISU Gorj: Am avut un eveniment rutier in care au fost implicare o motocicletă si un autovehicul care transporta butelii. În urma impactului, motociclistul in varsta de 27 de ani a suferit leziuni la membre si a fost transportat la UPU Tg-Jiu. Nu a existat niciun pericol in ceea ce priveste încărcătura autovehiculului”, a transmis Florin Chisim, purtător de cuvânt al ISU Gorj.