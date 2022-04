A tăiat doi frasini din pădurea vecinului. Pedeapsa primită de un pensionar

Un pensionar din comuna Văgiuleșți a fost condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori şi furt de arbori. Bărbatul nu va ajunge după gratii, pentru că pedeapsa a fost suspendată pe un termen de supraveghere de 3 ani. În acest timp, pensionarul va trebui să lucreze 60 de zile, neplătit, în folosul comunității. Sentința dată de Judecătoria Motru nu este definitivă.

Faptele pentru care pensionarul din comuna Văgiulești a fost condamnat, săptămâna trecută, s-au petrecut în urmă cu aproape 4 ani. Un vecin a chemat poliția după ce a constatat că i-au fost tăiați doi frasini din pădure.

„În actul de sesizare s-a reţinut că, la data de 04.11.2018, persoana vătămată a formulat plângere penală prin care sesiza faptul că la data de 03.11.2018 s-a deplasat în pădurea ce o deţine în punctul „Dosul Pietrei” de pe raza comunei Văgiuleşti, a constatat că au fost tăiaţi fără drept şi sustraşi doi arbori de esenţă frasin, cu diametre la cioată de 54/60 cm şi 50/60 cm, şi a observat urmele unui tractor care duceau din locul respectiv până în gospodăria inculpatului”, potrivit rechizitorului.

Păgubitul s-a deplasat la domiciliul inculpatului şi l-a luat la rost despre frasinii tăiați, pensionarul spunându-i că, de fapt, arborii i-au fost dați de pădurar. Vecinul a alertat poliţia. În grădina casei inculpatului, polițiștii au găsit cele două trunchiuri de frasin.

În timpul urmăririi penale, pensionarului a recunoscut faptele săvârşite, restituindu-i vecinului cei doi arbori. Paguba se ridică la 5.200 lei, fără TVA.

Pensionarul a fost condamnat la două pedepse de 1 an închisoare pentru tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional și furt de arbori.

„În baza art. 38 alin. 1 rap la art. 39 alin. 1 lit. b C.pen, constată concurente faptele şi şi aplică pedeapsa cea mai grea, respectiv 1 an închisoare, la care adăugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, respectiv 4 luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 1 (unu) an şi 4 (patru) luni închisoare”, a decis Judecătoria Motru.

Pedeapsa a fost suspendată pe un termen de supraveghere de 3 ani, timp în care pensionarul va trebui să respecte mai multe măsuri și obligații. Una dintre ele se referă la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii în cadrul primăriei sau a Şcolii Gimnaziale nr. 1 Văgiuleşti.

Sentința pronunțată săptămâna trecută de Judecătoria Motru poate fi atacată cu apel.

I.I.