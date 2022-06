A pierdut la păcănele și a distrus aparatele. Are de achitat peste 18.000 lei

Un tânăr din orașul Rovinari este bun de plată după ce, la nervi, a spart două aparate de păcănele dintr-o sală de jocuri de noroc din oraș. Rovinăreanul s-a ales cu dosar penal și a fost condamnat în primă instanță la 3 luni de închisoare. Magistrații au decis amânarea aplicării pedepsei, ceea ce înseamnă că tânărul va rămâne cu cazierul nepătat, dacă pe parcursul termenului de supraveghere, de doi ani, nu va comite noi fărădelegi.

Tânărul a fost trimis în judecată pentru distrugere. Incidentul a avut loc în toamna anului 2020, dar sentința de condamnare s-a pronunțat abia la sfârșitul săptămânii trecute.

Supărat că a pierdut o importantă sumă de bani, rovinăreanul și-a vărsat nervii pe aparatele de tip slot machine.

„În data de 12.10.2020, în jurul orei 18:40, în timp ce se afla în sala de jocuri noroc Royal din orașul Rovinari, folosind o bucată din beton, a lovit de mai multe ori monitoarele și panoul de comandă și afișaj al aparatelor de jocuri de noroc identificate cu seriile (…) aparţinând persoanei vătămate S.C. (…) S.R.L., pe care le-a distrus și a cauzat în această modalitate un prejudiciu în cuantum de 10.549,74 euro”, potrivit rechizitoriului.

Tânărul a recunoscut săvârşirea faptelor. Pentru că nu are antecedente penale, el a fost condamnat la câteva luni de închisoare.

„În baza art. 396 alin. (1), (4) C. proc. pen. raportat la art. 83 C. pen stabileşte pedeapsa de 3 luni închisoare în sarcina inculpatului N. I. C., sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 253 alin.1 C. pen. În baza art. 83 alin. 1 C. pen. amână aplicarea pedepsei pe un termen de supraveghere stabilit în condiţiile art. 84 C. pen., de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În baza art. 85 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Gorj la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin. (1) C. pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probaţiune Gorj. În baza art. 404 alin. (3) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere”, se arată în sentința Judecătoriei Târgu Jiu.

Instanța a admis „în parte” acţiunea formulată de parte civilă vătămată.. „Având în vedere că inculpatul a lovit de mai multe ori monitoarele și panoul de comandă și afișaj al aparatelor de jocuri de noroc identificate, pe care le-a distrus, se apreciază că suma de 18.484,71 lei este de natură a acoperi prejudiciul”, a mai decis instanța, sentința putând fi atacată cu apel.

I.I.