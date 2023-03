A nins peste pomii înfloriți!

Iarna continuă să-și facă simțită prezența, în special în zona montană a județului, acolo unde a nins, iar zăpada a fost viscolită de vântul extrem de puternic.

În satele de la poalele munților a nins chiar dacă pomii sunt deja în mare parte înfloriți. Oamenii sunt convinși că anul acesta recolta este compromisă, mai ales că temperaturile au coborât sub limita înghețului, afectând florile pomilor. „La măr și cireș doar ce au înmugurit, încă nu-mi dau seama dacă și astea au probleme, dar aveam niște caiși și piersici care erau o frumusețe zilele trecute, când a fost cald. Înfloriseră și erau de vis, ca să zic așa, doar că acum au picat toate florile. A fost ger noaptea și nu a mai rămas nimic în ei. La fel e și la corcoduși, dar de ăștia nu ne văităm că mai avem țuică de anul trecut și nu ar fi o problemă”, a spus un localnic din Crasna. Oamenii de abia ies din case de frig, mai ales dimineața, iar când ajung afară nu le vine să creadă că e iarnă înainte de Paști.

„De când a început vremea asta rece a mers centrala încontinuu, mai rău ca astă-iarnă. Sper să nu țină mult episodul ăsta, că la pomi și așa ne-a afectat Toată lumea își face griji. O să pice toate florile că a fost ger noaptea, putem spune că a fost ger pentru perioada în care ne aflăm, iar ziua a mai bătut și vântul cu putere. Vântul ăsta a fost teroare, a făcut mai frig ca iarna. Bine că nu ne-a rupt folia la solar cum am văzut că au pățit alții. În livezi piersicul și caisul erau deja înfloriți, corcodușii la fel, acum dacă ne uităm e zăpadă pe sub ei. E clar că nu o să mai fie rod la toamnă. Doar Dumnezeu ne mai salvează că văd că nu mai scăpăm de probleme, dăm dintr-una într-alta”, a spus un alt localnic. Și în timp ce la poalele munților oamenii privesc la grădinile și livezile acoperite cu zăpadă, sus, pe Transalpina, la Rânca, iarna își arată adevărata față. Și ieri vântul a continuat să sufle cu putere, viscolind zăpada așa cum nu a făcut-o nici în perioada sărbătorilor de iarnă.

Pe străduțele ce aparțin de Primăria Baia de Fier a intervenit toată ziua un utilaj care a curățat zăpada, iar pe Transalpina drumarii au scos două sărărițe cu care au acționat în permanență. Zona cea mai afectată a rămas „Coada Râncii”, acolo unde zăpada viscolită a fost troienită pe carosabil, pe marginea drumului stratul măsurând și o jumătate de metru în unele locuri. La intrarea în stațiune, în zona barăcilor unde sunt vândute suveniruri și brânzeturi vara, zăpada a fost adusă pe șosea de viscolul care făcea ca vizibilitatea să fie uneori și de doar câțiva metri. „Drumul arată ca iarna, parcă nici nu ar veni Paștele. Sunt utilaje, i-am văzut pe cei de la Drumuri, dar ce să facă dacă în spatele lor vine altă zăpadă adusă de vânt. E frumos că ninge, că e totul alb, dar parcă nu ne trebuia așa ceva acum. Vine totuși Paștele, așteptăm Iepurașul, nu pe Moș Crăciun”, a spus unul dintre puținii șoferi care s-a încumetat să urce spre stațiune. Vremea se va menține rece și în cursul acestei zile și de abia apoi va urma o încălzire pentru o perioadă care s-ar putea opri la mijlocul săptămânii viitoare, când prognozele indică un nou episod de „rece”.

Gelu Ionescu