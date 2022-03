A.N.C.E.R.M. – Filiala Gorj a ales conducerea pentru următorii patru ani

Adunarea Generală a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, desfășurată joi, 17.03.2022, la Cercul Militar din Târgu-Jiu, a ales conducerea pentru următorii patru ani, 2022 – 2026.

Biroul Executiv Județean are următoarea componență:

1. Col. (rtr.) dr. ing. LOGA C. Walter – președinte;

2. Lt. col. (rtr.) jurist GHINDĂ Ovidiu Gabriel – prim-vicepreședinte, responsabil și de organizare, planificare și protocol;

3. Jurist RETEZEANU V. Constantin – vicepreședinte și juristul filialei;

4. Inginer IONESCU V. Vasile – vicepreședinte, responsabil și de serviciul logistic și calitatea vieții;

5. Col. (rtr.) MUNTEANU Vasile Viorel – vicepreședinte și purtător de cuvânt, responsabil și de compartimentul cultură și tradiții militare;

6. Prof. dr. CORNOIU Elena – vicepreședinte, responsabil de coordonarea Cercurilor „Cultul Eroilor”;

7. Col. (rtr.) BUȘE G. Gheorghe – secretar executiv, responsabil și de relații de colaborare și presă;

8. Prof. dr. MOCIOI D. Ion – membru;

9. Dirg. IONESCU Viorica – membru și contabil-casier;

10. Inginer TOROPU DAN – membru;

11. Col. (rtr.) DOBREANU GRIGORE MARIAN – membru;

12. Inginer optician BOȘTINĂ Ionică – membru supleant;

13. Prof. ȘOROP Dorel – membru supleant.

Consiliul Director Județean are aceeași componență ca și Biroul Executiv Județean la care se mai adaugă domnul Col. (rtr.) dr. DOBRE G. Bebe, președintele Subfilialei Scoarța.

Comisia de cenzori este formată din economist CIUCLEA Petre – președinte și economist GHINDĂ Lavinia – membru.

„Pentru desfășurarea activităților și pentru realizarea obiectivelor statutare este nevoie de fonduri. Principala noastră sursă de venit constă în cotizațiile anuale și sponsorizările familiilor noastre. De când m-am înscris în această asociație, din anul 2014, am avut, și o am și acum, o mare nedumerire. De ce asociația, chiar dacă este de utilitate publică, nu este sprijinită (ajutată) de autoritățile locale: Consiliul Județean și Primăria Târgu-Jiu? În alte județe se poate, dar la Gorj, NU! Noi putem să lucrăm, pe bază de voluntariat, pentru educarea elevilor în spiritul patriotismului și dragostei de țară și popor, despre jertfele înaintașilor noștri pentru a fii noi liberi și trăi în pace și înțelegere și multe altele, dar autoritățile locale, pur și simplu nu vor să ne ajute și nu e bine. Poate de acum înainte vom găsii o cale de înțelegere și colaborare fructuoasă. Fac un apel public, la cei care au impozite anuale pe venit să direcționeze cei 3,5% din acest impozit către asociația noastră. De asemenea să căutăm persoane cu suflet de român și cu posibilități materiale pentru donații și sponsorizări, așa cum a reușit să facă domnul Ionică Boștină”. Urez succes noii conduceri a filialei pentru a lucra în armonie la îndeplinirea obiectivelor statutare”, a declarat domnul colonel în retragere Gigi Bușe.

Domnul lt. col. Dinuță Eduard, comandantul Centrului Militar Județean Gorj, prezent la adunare, a transmis următorul mesaj: „Participarea mea la această activitate a fost un bun prilej pentru mine de a-mi deschide mai mult orizontul spre activitățile desfășurate de această asociație. Am rămas impresionat de multitudinea direcțiilor de acțiune ce au rezultat din activitățile desfășurate în anul 2021, cu toate impedimentele cauzate de pandemia de Coronavirus. M-a impresionat diversitatea ocupațională a membrilor filialei, unde sunt oameni de valoare și bine pregătiți, din diverse domenii de activitate: ofițeri în rezervă, ingineri, profesori, preoți etc. Vă doresc succes în îndeplinirea obiectivelor pe care vi le-ați propus. Calitatea resursei umane este foarte bună în planificare, organizare, conducere și desfășurarea activităților propuse. Sunt sigur că veți duce la bun sfârșit ce v-ați propus și veți obține rezultate minunate. Personal sunt mulțumit de activitățile dumneavoastră și vă voi sprijini cât pot de mult. Vă doresc succes și numai bine!”.

Gigi Bușe