A murit Sorinel Boza, fost manager al CEO

Fostul manager al CE Oltenia, Sorinel Boza, a murit. Acesta avea 54 de ani și suferea de mai multe afecțiuni. Acesta a condus compania din 2016 până în 2020, iar în CV-ul său se prezenta astfel:”Sunt o persoana determinata, orientata spre rezultate, cu initiativa, ale carei dorinta si motivatie sunt temperate si controlate de preocuparea privind corectitudinea si calitatea muncii. Abordarea mea fata de tot ceea ce inteprind sau fata de tot ceea ce sunt responsabil va fi bine gandita, bazata pe o analiza

aprofundata si pe cunostinte detaliate privind toti factorii pertinenti. Am o buna viziune tehnica si am incredere in cunostintele si aptitudinile mele profesionale pentru a rezolva sarcinile in mod rapid si corect. De-a lungul timpului, am acumulat un nivel inalt de cunostinte in activitatea desfasurata si

constientizez greselile facute atat de mine, cat si de orice altcineva care isi desfasoara activitatea in subordinea mea. Seriozitatea ma caracterizeaza in ceea ce priveste munca si responsabilitatile ce imi revin si astept ca ceilalti sa faca acelasi lucru. Inventiv si curajos, sunt o persoana creativa, capabila sa dezvolte noi idei, sisteme, planuri sau tehnologii, sau sa analizeze si sa imbunatateasca pe cele

déjà existente. Pentru a duce sarcinile la bun sfarsit, ma bazez, in special, pe propria gandire si pe propriile cunostinte si, mai putin, pe sfaturile altor persoane. Imi impun un standard ridicat si exigent si, in general, constat faptul ca alte persoane nu se ridica la acest standard”.

Acesta se implicase în politică, la SOS Gorj. După scandalul dintre Diana Șoșoacă și soțul acesteia, Sorinle Boza a fost îndepărtat din conducerea organizației.