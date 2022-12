A început asomarea porcilor la Bălești, cu ajutorul Primăriei!

Sute de porci vor fi sacrificați în perioada următoare la Bălești unde, spre deosebire de alte localități, această operațiune o realizează angajați ai autorității locale.

Primăria are o echipă specializată în asomarea și sacrificarea animalelor, spre bucuria localnicilor care, în cele mai multe cazuri, sunt persoane în vârstă, care nu ar mai avea puterea să lupte cu porcii de câteva sute de kilograme. Oamenii care în tinerețe spun că tăiau și 2-3 porci în ograda lor acum recunosc faptul că fără ajutorul echipei de la primărie ar fi într-o mare dificultate. „Ceea ce fac băieții ăștia era de neimaginat atunci când eram eu tânăr. Acum sunt la pensie și mi-e greu să mai fac ce făceam odată. Dumnealor vin, îl asomează, îl înjunghie, iar noi preluăm apoi animalul sacrificat și ne ocupăm de curățare și tranșare. E mult mai simplu așa. Singur n-aș fi reușit să fac ce fac ei. Acum mă doboară dacă mă apuc eu de el”, spune Nicolae Popescu. Un vecin de-al său recunoaște că prin sat nu mai sunt tineri și, ca urmare, nu are de unde să primească un ajutor pentru a sacrifica porcul în siguranță. „E greu de tot. Am o vârstă înaintată, n-ai la cine să ceri ajutor. Așa că inițiativa asta a domnului primar e nemaipomenit de bună. Cu cine să îl fi tăiat, tot cu un vecin care e și el în vârstă ca mine? Păi ne doboară porcul pe amândoi”, a comentat bărbatul. Sătenii sunt bucuroși că primesc acest ajutor și s-au înscris în număr mare pe listele în baza cărora s-a făcut programarea. Asistentul veterinar Ionuț Grecu este cel care face asomarea fiecărui porc și spune că zilele de sâmbătă vor fi cele mai aglomerate de acum încolo. Oamenii vor să își taie animalele la final de săptămână doar că el nu are timp suficient pentru a fi în curtea celor care doresc să își sacrifice porcii doar sâmbăta. „Sâmbăta începem de la 4.00 și ceva sacrificarea pentru că sunt multe cereri, iar mai mult de ora 9.00 nu pot să stau pentru că la ora 9.00 trebuie să fiu prezent la analizele trichineloscopice. Sunt oameni care s-au mai supărat că nu am putut să îi trecem pe toți sâmbăta pe tabel, dar avem și 60 de programări pentru o zi de sâmbătă, în condițiile în care în restul săptămânii avem 40 – 50”, a menționat acesta. Primarul Mădălin Ungureanu afirmă că sunt cel puțin 500 de solicitări din partea celor care vor să aibă porcii asomați și sacrificați de angajații primăriei. „Știm că e greu să găsești pe cineva azi să vină să sacrifice un porc și de aceea am gândit să venim cu această echipă în sprijinul oamenilor. Numai pentru asomarea și sacrificare avem în jur de 500 de solicitări, iar pentru analizele gratuite sunt 800 de solicitări. Totul e gratuit, e un efort financiar din partea primăriei, dar nu unul atât de mare încât să nu îl putem susține”, afirmă edilul!

Gelu Ionescu