A fost director timp de 7 ani, iar acum pleacă secretar de stat

După 7 ani în care a condus APIA Central, pesedistul Adrian Pintea a fost numit secretar de stat în Ministerul Agriculturii. ”Am avut deosebita onoare să conduc această frumoasă instituție timp de 7 ani. Timpuri de efort susținut, multe zile și nopți de muncă, multe sacrificii, dar mereu am lucrat cu plăcere, pentru că astfel, am adus APIA, împreună cu dumneavoastră, la cea mai înaltă valoare și performanță. Cu mândrie pot să afirm că astăzi este una dintre cele mai competitive instituții publice din România, cu o echipă puternică și oameni extraordinari. A fost o onoare pentru mine și o mândrie că am fost cel mai longeviv director general din istoria agenției. Acest lucru a fost posibil datorită dumneavoastră și a muncii dumneavoastră! Mă alătur echipei domnului ministru Florin Barbu – ministrul Agriculturii – în calitatea de secretar de stat. Voi fi mereu aproape de fermieri!”, a declarat Adrian Pintea.