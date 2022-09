A crescut numărul firmelor radiate

Numărul firmelor radiate la nivel național a crescut cu 8,87% în primele șapte luni din 2022, comparativ cu perioada similară a anului trecut,, conform statisticilor Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul București – 6.536 (plus 8,07 față de ianuarie-iulie 2021) și în județele Cluj – 1.862 (plus 13,81%), Timiș – 1.861 (plus 4,49%) și Constanța – 1.825 (plus 13,85%),

Creșterile cele mai semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Gorj (plus 24,75%), Sălaj (plus 23,73%) și Tulcea (plus 22,85%). În perioada analizată au fost consemnate scăderi în ceea ce privește numărul firmelor radiate în județele Caraș-Severin (minus 16,27%), Brăila (minus 11,76%), Alba (minus 6,67%), Dolj (minus 4,27%) și Dâmbovița (minus 2,65%).