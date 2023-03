55 de ani de la înființarea CJCPCT Gorj

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a sărbătorit 55 de ani de la înființare. Marți, 28 februarie, la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, au avut loc mai multe manifestări dedicate evenimentului. Au fost lansate revistele „Jiul de Sus” și „Portal Măiastra”, apărute la editura CJCPCT Gorj, a avut loc vernisajul expoziției de pictură „E primăvară, iarăși primăvară!”, semnată de Larisa Mutu Mindoiu, Sergiu Plop, Florin Hutium, Emil Pieloiu și Florin Safta, și au fost prezentate noile evenimente culturale incluse în Agenda Culturală 2023.

Managerul CJCPCT Gorj, Pompiliu Ciolacu, a invitat la acest eveniment autoritățile locale, directorii de cămine culturale, dar și colaboratorii care au fost alături de instituție, în timp, la acțiunile culturale.

„Sunt mulți oameni care păstrează cu sfințenie tradițiile și obiceiurile, iar CJCPCT Gorj a încercat mereu să îi pună în evidență prin acțiunile organizate. Anul acesta ne-am propus să organizăm și mai multe evenimente care să arate valoarea culturii tradiționale din județul Gorj”, a anunțat instituția.

Expoziție la Veneția, atelier de gătit la Polovragi

Astfel, Centrul reia anul acesta organizarea Taberei de cercetare etnofolclorică ,,Constantin Brăiloiu” în județul Gorj, tabără care are ca obiectiv observarea stadiului actual al meșteșugurilor populare, verificarea păstrării obiceiurilor și a ritualurilor moștenite din strămoși, dar și evidențierea elementelor de specificitate ale portului popular, folclorului muzical și coregrafic.

„Organizăm anul acesta, în colaborare cu UAP filiala Târgu Jiu și Centrul de cercetare Constantin Brâncuși, «Itinerare vizuale gorjene», o expoziție de artă contemporană și artă populară la Veneția, în luna martie, iar în luna aprilie va avea loc prima ediție a Festivalului Național de Folclor «Emilia Bubulac», la inițiativa profesoarei Emilia Drăgotoiu Nanu, referent în cadrul CJCPCT Gorj și coordonatoarea Ansamblului «Privighetorile Gorjului». În luna iulie, CJCPCT Gorj organizează «Bucătăria tradițională românească», ediția I, la Polovragi. Va avea loc un atelier de gătit în aer liber, concursuri, dar va fi editată și o carte cu rețete tradiționale ale diferitelor preparate culinare. Tot pentru prima dată, în luna septembrie, se organizează Gala «Boema Culturală în Oltenia» la Târgu Cărbunești. Instituția noastră are și în 2023 în agenda culturală proiecte internaționale, regionale și naționale. Ne-am propus și anul acesta să promovăm și să punem în valoare cultura tradițională, tradițiile și obiceiurile încă păstrate în anumite zone din județul Gorj”, a mai transmis instituția.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj este un așezământ cultural de rang județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Gorj. Centrul are ca obiect de activitate cunoașterea, păstrarea și valorificarea tradițiilor și valorilor culturale în contextul dezvoltării naționale și funcționează ca centru științific și metodologic al activității de stimulare și valorificare, în sprijinul autenticității și sub semnul valorii, a tradiției și creației populare în viața culturală.

I.I.