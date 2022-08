5 principii de educație financiară de care trebuie să ții cont mereu

Banii sunt elementul de nelipsit al fiecărei zile din viața noastră. Simpla deținere a acestora și cheltuirea lor nu sunt suficiente, ci e nevoie de însușirea anumitor informații care au rol de educație și din punct de vedere financiar. Așa cum toată lumea o cunoaște, educația financiară nu doar te educă, ci acționează ca un manual de instrucțiuni în ceea ce ține de partea financiară, astfel încât să nu fie resimțite efectele negative.

De ce este importantă educația financiară

Lipsa unei educații financiare poate lăsa loc unui anumit haos pe plan financiar. Educația financiară are rolul de a ajuta persoanele să își creeze o anumită ordine pe acest plan și să utilizeze înțelept banii. O persoană care deține cunoștințele de bază în acest sens, va cheltui mult mai cumpătat banii pe care îi are la dispoziție și se va documenta înainte de a-i investi în ceva. De exemplu, dacă persoana respectivă vrea să facă o depunere într-un cont de jocuri de noroc pentru a juca la ruletă, se va documenta mai întâi despre jocul respectiv, eventual căutând ponturi ruletă, pentru a se asigura că știe să joace și că are într-adevăr șanse de câștig.

Principii ale educației financiare

Educația financiară poate fi privită ca fiind o disciplină amplă, care nu poate fi însușită doar prin asimilarea cunoștințelor de bază. Pentru a te autoeduca în mod eficient din punct de vedere financiar, trebui să pui în practică ceea ce înveți, deci trebui să îți aloci timp pentru a lucra cu tine însuți/însăți. Iată care sunt cele mai importante principii de respectat ale educației financiare.

Autoevaluează-te: înainte de a lua decizii, află mai întâi cine ești și ce măsuri ți se potrivesc. Identifică-ți punctele slabe și vulnerabilitățile, și găsește soluții pentru a le ameliora. Din punct de vedere financiar, există patru categorii de personalități, anume: spender (cel care cheltuie), saver (cel care economisește), avoider (cel care evită), călugăr (cel care este neutru). Ține evidența cheltuielilor: pentru a înțelege mai bine unde se duc banii, este indicat să ții un jurnal al cheltuielilor săptămânale sau lunare. Analizează-l și determină ce cheltuieli pot fi eliminate și care nu. Diminuează datoriile: unul din principiile de bază ale educației financiare constă în eliminarea datoriilor. Fă acest lucru treptat și încearcă să găsești soluții alternative. Recompensează-te: în momentul în care intri în posesia salariului, recompensează-te cu cel puțin 10% din acesta, în acest mod stimulându-te să fii ordonat pe plan financiar. Investește în tine: caută mereu să înveți lucruri noi, atât pe plan financiar, ct și personal. Un om care se autoeducă, are tendința de a fi mai disciplinat financiar.

Educația financiară în traiul zilnic

Chiar dacă nu realizăm, educația financiară face parte din viața de zi cu zi. O punem în practică la cumpărături, la stabilirea bugetului lunar, și chiar când economisim.