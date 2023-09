494 de milioane de lei pentru sesiunea de toamnă a Rabla Clasic și Rabla Plus

„Start sesiunii de toamnă pentru Rabla Clasic & Rabla Plus, programele noastre dedicate unui transport mai curat și mai sustenabil. Prin acestea, contribuim nu doar la îmbunătățirea calității aerului, dar și la atingerea țintelor naționale și europene legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. (…) Vom aloca pentru Rabla Clasic, cel mai longeviv program guvernamental finanțat de AFM, un buget de 222 de milioane de lei, iar pentru Rabla Plus, 272 de milioane de lei. (…) Atât la Rabla Clasic, cât și la Rabla Plus pot aplica persoane fizice, juridice, dar și UAT-uri și instituții publice”, a anunțat, în urmă cu scurt timp, Mircea Fechet, ministrul Mediului.