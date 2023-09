30 septembrie – Ziua internaţională a traducătorilor

În fiecare an, la 30 septembrie este marcată Ziua internaţională a traducătorilor. Federaţia Internaţională a Traducătorilor a fost înfiinţată în 1953, la Paris, sub auspiciile UNESCO. Membrii fondatori – şase asociaţii naţionale de traducători şi interpreţi – reprezentau Danemarca, Franţa, Italia, Norvegia, Republica Federală Germania şi Turcia. În 2023, organizaţia marchează împlinirea a 70 de ani de activitate.

În 2023, Ziua internaţională a traducătorilor se desfăşoară sub tema “Translation unveils the many faces of humanity”, prin care se doreşte recunoaşterea rolului important pe care îl joacă acest proces, al traducerii, în vieţile noastre.