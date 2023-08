3.000 de medicamente s-au scumpit de la 1 august

Jumătate din medicamentele aprobate la noi în țară s-au scumpit cu 14%. Este vorba despre cele care aveau un preț de sub 50 de lei. Ministrul Sănătății a transmis, într-un răspuns pentru Digi24, că prețul medicamentelor de uz comun a crescut în farmaciile din România cu până la 14%, spunând că noile tarife s-au aplicat deja de la 1 august. Potrivit Ministerului Sănătății, scumpirile au avut loc pentru circa 3.000 de medicamente, pentru cele care au un preț sub 50 de lei care, în lipsa acestor majorări, medicamentele riscau să dispară de pe piață din cauza costurile de producție sunt mari.

„Prețul a trei mii de medicamente a fost majorat cu până la 14%, adică jumătate din medicamentele aprobate în Romania. Sunt cele cu preț sub 50 de lei, care, în lipsa unei majorări, riscau să dispară de pe piață, deoarece costurile de producție sunt mari, iar producătorii spun încă de la începutul acestui an că nu mai fac față”, a mai transmis Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății mai spune că este o actualizare cu inflația, iar alta majorare este făcută la medicamentele care nu aveau înlocuitor. Printre medicamentele cu cele mai mari scumpiri înregistrate la farmaciile mici din București se numără: Acifol pentru anemie, de la 35 la 67 lei, Ketof sirop pentru tuse, de la 37 la 56 lei, Diclofenac cp 50mg, antiinflamator, de la 2,5 lei la 12,5 lei.

M.P.