22 februarie – Ziua Mondială a Cercetăşiei

Ziua mondială a cercetăşiei este marcată la 22 februarie şi reprezintă ziua de naştere a fondatorului Mişcării „Scout” – cercetaşii, Robert Baden-Powell. În acelaşi timp, reflectă activitatea cercetaşilor specifică culturii şi ţărilor în care aceştia trăiesc.

În 1912 apăreau primele grupuri de cercetaşi români (Blaj, Braşov, Bucureşti) pentru ca în 1914, datorită activităţii lor creative, să ia fiinţă Asociaţia Cercetaşii României, recunoscută oficial. In Romania sunt in prezent 79 de centre locale, atat in mediul urban cat si in mediul rural, in care activeaza peste 6700 de cercetasii de la 6 ani pana la peste 80 de ani. La Targu Jiu, Centrul Local Ecaterina Teodoroiu a fost infiintat la 12 aprilie 2001, iar in prezent numara peste 100 de membrii, având cercetasi din toate grupele de varstă.

”Cercetășia este locul în care ești ascultat, în care nu există idei greșite, în care imaginația și creativitatea sunt cultivate la fiecare pas. Cercetășia scoate tot ce este mai bun din membrii organizației sale prin educație non-formală. Activitățile și jocurile sunt menite să te ajute să te descoperi pe tine ca persoană: care sunt cele mai importante valori ale tale, care sunt punctele tale forte și ce poți face cu aceste abilități, să îți dai seama ce îți dorești cu adevărat și cum să obții acel ceva. Vei avea sprijinul adulților și al celorlalți membri pe tot parcursul călătoriei tale și, cel mai important, nu te va judeca nimeni”, se arată într-un comunicat de presă transmis de reprezentanții Filialei Târgu Jiu „Ecaterina Teodoroiu”.