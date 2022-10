16-imile Cupei României în Gorj

32 de echipe se vor bate pentru un loc în optimile Cupei României – faza județeană. Partidele se vor disputa miercuri și joi, pe 19, respectiv 20 octombrie. Meciurile se joacă într-o singură manșă, pe terenul primei formații extrase din urnă.

Cupa României, 16-imi, Etapa 1

Miercuri, 19 Octombrie 2022, ora 16.00

AS Unirea Bolboși – CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu

AS Dinamo Inter Stănești – CS Vulturii Fărcășești

AS Energetica Tismana – AS Minerul II Mătăsari

AS Viitorul Cătunele – CS Minerul Motru 2008

CS Știința Drăguțești – CSO Turceni

AS Viitorul Plopșoru – CS Jiul Rovinari 2016

AS Bradul Polovragi – FC Petrolul Ticleni

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia – AS Unirea Dragotești

AS 7 Noiembrie Costești – CSC Dănești

Joi, 20 Octombrie 2022, Ora 16.00

AS Foresta Văgiulești – AS Jupânești

AS Viitorul Logrești – CS Internațional Bălești

AS Triumful Borăscu – AS Viitorul Negomir

AS Scoarța – AS Petrolul Stoina

AS Pandurii Padeș 2019 –CS Unirea Țînțăreni

AS Știința Popmond Plopșoru – AS Gilortul Bengești

CS Dumbrava Câlnic – AS Știința Godinești

